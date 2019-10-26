'Сколько Алле лет?!' Пугачева поразила поклонников молодежным образом

Примадонна Алла Пугачева поразила многочисленных поклонников молодежным образом и внешностью.

Ее супруг, шоумен Максим Галкин на своей странице в Instagram опубликовал соответствующую фотографию, на которой артистка позировала со своим сыном Гарри.

Алла Пугачева и Максим Галкин (иллюстрация) instagram/maxgalkinru

"Аллочка с Гарюшей", – подписал он под снимком, который вызвал массу восторженных отзывов среди поклонников.

В частности, Пугачева выбрала для семейного кадра красное приталенное пальто и черные ботильоны с открытым носком. Образ дополняла прическа с кудрями, зачесанными на один бок.

"Ух, какие", "Красивые", "Бесподобно", "Очень красивые", "Сколько Алле лет", "Алла красавица", "Алла, прекрасно выглядите", – отреагировали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пугачева вызвала ажиотаж в сети совместным фото с дочерью Кристиной Орбакайте. Женщины позировали без макияжа, а поклонники заметили, что они очень похожи.

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