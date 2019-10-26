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26 октября • обновлено в 14:12
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/ Мода

"Сколько Алле лет?!" Пугачева поразила поклонников молодежным образом

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Примадонна Алла Пугачева поразила многочисленных поклонников молодежным образом и внешностью.

Ее супруг, шоумен Максим Галкин на своей странице в Instagram опубликовал соответствующую фотографию, на которой артистка позировала со своим сыном Гарри.

Алла Пугачева и Максим Галкин (иллюстрация)

Алла Пугачева и Максим Галкин (иллюстрация)

instagram/maxgalkinru

"Аллочка с Гарюшей", – подписал он под снимком, который вызвал массу восторженных отзывов среди поклонников.

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В частности, Пугачева выбрала для семейного кадра красное приталенное пальто и черные ботильоны с открытым носком. Образ дополняла прическа с кудрями, зачесанными на один бок.

"Ух, какие", "Красивые", "Бесподобно", "Очень красивые", "Сколько Алле лет", "Алла красавица", "Алла, прекрасно выглядите", – отреагировали поклонники.

'Сколько Алле лет?!' Пугачева поразила поклонников молодежным образом
'Сколько Алле лет?!' Пугачева поразила поклонников молодежным образом
'Сколько Алле лет?!' Пугачева поразила поклонников молодежным образом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пугачева вызвала ажиотаж в сети совместным фото с дочерью Кристиной Орбакайте. Женщины позировали без макияжа, а поклонники заметили, что они очень похожи.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персоны
Алла Пугачева Максим Галкин Гарри Галкин
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес Мода Красота
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