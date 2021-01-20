Топ самых ярких образов Мелании во время президентства Трампа

Во время предвыборной гонки Дональда Трампа знаменитые бренды Tom Ford, Marc Jacobs и другие отказались работать с его супругой Меланией. Но после инаугурации женщина проснулась иконой стиля.

Ее голубой костюм на инаугурации мужа назвали самым стильным нарядом первой леди. Дизайнеры сразу изменили мнение и стали придумывать роскошные одеяния для Мелании Трамп. Хотя некоторые из них и стали в свое время темой для мемов, нельзя не признать, что образы Мелании были всегда с иголочки и соответствовали ее статусу. OBOZREVATEL решил вспомнить лучшие и яркие выходы супруги 45-го президента США.

1. Светло-голубое платье, в котором Мелания Трамп появилась на торжественной церемонии инаугурации, вызвало широкий резонанс в СМИ. Многие нашли сходство этого образа с нарядом жены Джона Кеннеди в день его инаугурации в 1961 году. Так, платье и жакет от Ralph Lauren оказались такого же оттенка, какого было пальто Жаклин Кеннеди.

2. Мелания обожает яркие и насыщенные цвета, поэтому не стесняется их в одежде даже для официальных мероприятий. Так, для поездки со своим мужем к Национальному памятнику и исторической святыне Форт Мак-Генри в Балтиморе первая леди выбрала платье миди без рукавов цвета фуксии от бренда Jason Wu. Свой образ первая леди дополнила туфлями на шпильке от Manolo Blahnik.

3. Безупречный лук Мелания продемонстрировала на День независимости США 4 июля 2020 года. В Южной Дакоте она засветилась в белом платье с асимметричной юбкой миди от британского модного бренда Alexander McQueen и туфлях от Christian Louboutin.

4. На новогодней вечеринке в поместье Мар-а-Лаго в прошлом году Мелания сияла. Леди Трамп надела длинное черное платье в пайетках и дополнила аккуратной укладкой и насыщенным макияжем с акцентом на глазах.

5. Во время брифинга по чрезвычайным ситуациям в Вашингтоне Мелания Трамп показалась в стильном образе: в песочном платье-рубашке от Céline и "змеиных" туфлях Manolo Blahnik.

6. На гала-вечере памяти Авраама Линкольна первая леди выступила в черном платье за две с половиной тысячи евро от Escada. Однако, надо отдать ей должное, в тот вечер она выглядела просто неотразимо.

7. На торжественном ужине в Брюсселе на саммите НАТО Мелания блистала в белом полупрозрачном платье из коллекции Elie Saab. Свой образ госпожа Трамп дополнила лодочками от любимого бренда Christian Louboutin. Известно, что наряд обошелся тогдашней первой леди за более чем 8 тысяч долларов.

OBOZREVATEL ранее сообщал о самых громких скандалах с Меланией Трамп: чем запомнилась первая леди США.