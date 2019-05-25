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Поднял юбку до ушей: Мелания Трамп оконфузилась с нарядом. Видео

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Супруга президента США Дональда Трампа Мелания попала в курьезную ситуацию во время официального визита в Японию.

Когда первая леди спускалась по трапу прибывшего в страну самолета, который встречали японские политики и журналисты, ветер поднял подол ее платья и обнажил ноги. Из-за этого Мелании пришлось придерживать наряд.

Видео момента на своей странице в Twitter поделился журналист прокремлевского пула Дмитрий Смирнов. "В стиле Мэрилин Монро: Трамп, Мелания и японский ветер", – подписал ролик он.

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Мелания и Дональд Трамп

Мелания и Дональд Трамп

instagram.com/melaniatrump.style

Отметим, для мероприятия жена Трампа выбрала приталенное платье-халат с разноцветным принтом, дополнив элегантный образ черными туфлями на высоком каблуке.

"Халатик домашний на пуговичках", "Ветер-шалун", "Уровень патриотической журналистики: подсмотреть под юбку жены президента США", – пишут об инциденте в комментариях пользователи сети.

Комментарии к посту Дмитрия Смирнова

Комментарии к посту Дмитрия Смирнова

Комментарии к посту Дмитрия Смирнова

Комментарии к посту Дмитрия Смирнова

Комментарии к посту Дмитрия Смирнова

Комментарии к посту Дмитрия Смирнова

Поднял юбку до ушей: Мелания Трамп оконфузилась с нарядом. Видео

instagram.com/melaniatrump.style

Поднял юбку до ушей: Мелания Трамп оконфузилась с нарядом. Видео

instagram.com/melaniatrump.style

Поднял юбку до ушей: Мелания Трамп оконфузилась с нарядом. Видео

instagram.com/melaniatrump.style

Поднял юбку до ушей: Мелания Трамп оконфузилась с нарядом. Видео

instagram.com/melaniatrump.style

Поднял юбку до ушей: Мелания Трамп оконфузилась с нарядом. Видео

instagram.com/melaniatrump.style

Поднял юбку до ушей: Мелания Трамп оконфузилась с нарядом. Видео

instagram.com/melaniatrump.style

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети всплыли скандальные голые снимки Мелании Трамп.

Так, во времена своей бурной юности она строила модельную карьеру и была известна под девичьим именем Мелания Кнаус, и даже снялась для мужских журналов.

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Персоны
Мелания Трамп (Melania Trump)Дональд Трамп
Место
Япония
Теги
СШАкурьезвидео
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