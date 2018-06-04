УкрEngРус
Регистрация
ШоуКияни

Самая дорогая бикини-модель восхитила фанов обнаженным телом

1.3тЧитать новость на украинском

Американская звезда социальных сетей Алексис Рен, которая является одной из самых дорогих бикини-моделей, порадовала поклонников соблазнительным снимком.

Так, 21-летняя знаменитость сфотографировалась практически обнаженной, показав публике свою идеальную фигуру. Откровенный снимок девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Алексис Рен позировала топлес, а из одежды на ней - только открытые трусики, которые, к тому же, подчеркивают ее подтянутую "пятую точку".

Новости
Американская бикини-модель восхитила фанов ярким фото

Соблазнительное фото привело в восторг фанатов бикини-модели: за сутки снимок собрал более 1,1 миллиона лайков, а также несколько тысяч комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее модель Алексис Рен приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Sports Illustrated Swimsuit. На снимках девушка также позировала практически голой.

Объект
модель
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги