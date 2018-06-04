Самая дорогая бикини-модель восхитила фанов обнаженным телом

Американская звезда социальных сетей Алексис Рен, которая является одной из самых дорогих бикини-моделей, порадовала поклонников соблазнительным снимком.

Так, 21-летняя знаменитость сфотографировалась практически обнаженной, показав публике свою идеальную фигуру. Откровенный снимок девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Алексис Рен позировала топлес, а из одежды на ней - только открытые трусики, которые, к тому же, подчеркивают ее подтянутую "пятую точку".

Публикация от Alexis Ren (@alexisren) 2 Июн 2018 в 12:11 PDT

Соблазнительное фото привело в восторг фанатов бикини-модели: за сутки снимок собрал более 1,1 миллиона лайков, а также несколько тысяч комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее модель Алексис Рен приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Sports Illustrated Swimsuit. На снимках девушка также позировала практически голой.