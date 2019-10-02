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2 октября • обновлено в 10:51
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"Русский маникюр": модниц со всего мира покорил новый тренд

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Модниц со всего мира покорил новый тренд — "русский маникюр".

Так, девушки делятся на своих страницах в соцсетях работами российских мастеров, работы которых впечатляют их своей аккуратностью и разнообразием форм ногтей.

"Русский маникюр": модниц со всего мира покорил новый тренд

Фото из Instagram

На самом деле ничего "русского" в этом маникюре нет. Под названием скрывается прекрасно знакомый нам вид этой процедуры — аппаратный. Что самое интересное, он появился не в России — первый аппарат для приведения ногтей в порядок придумал немец Эдуард Герлах. Новинка появилась на свет в 1969 году и сначала она использовалась для медицинского педикюра, а затем уже и в косметических целях.

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"Русский маникюр": модниц со всего мира покорил новый тренд

Фото из Instagram

"Русский маникюр": модниц со всего мира покорил новый тренд

Фото из Instagram

"Русский маникюр": модниц со всего мира покорил новый тренд

Фото из Instagram

"Русский маникюр": модниц со всего мира покорил новый тренд

Фото из Instagram

"Русский маникюр": модниц со всего мира покорил новый тренд

Фото из Instagram

"Русский маникюр": модниц со всего мира покорил новый тренд

Фото из Instagram

Отметим, что увлекаться таким маникюром нежелательно. Его нельзя делать слишком часто: если постоянно удалять кутикулу, это может спровоцировать болезненность, воспаления и даже аллергию.

"Русский маникюр": модниц со всего мира покорил новый тренд

Фото из Instagram

"Русский маникюр": модниц со всего мира покорил новый тренд

Фото из Instagram

"Русский маникюр": модниц со всего мира покорил новый тренд

Фото из Instagram

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Публикация от КУРСЫ МАНИКЮРА, МОСКВА (@yulia_ah)

Ранее OBOZREVATEL сделал подборку примеров трендового маникюра на 2019 год.

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