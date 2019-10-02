"Русский маникюр": модниц со всего мира покорил новый тренд

Модниц со всего мира покорил новый тренд — "русский маникюр".
Так, девушки делятся на своих страницах в соцсетях работами российских мастеров, работы которых впечатляют их своей аккуратностью и разнообразием форм ногтей.
Фото из Instagram
На самом деле ничего "русского" в этом маникюре нет. Под названием скрывается прекрасно знакомый нам вид этой процедуры — аппаратный. Что самое интересное, он появился не в России — первый аппарат для приведения ногтей в порядок придумал немец Эдуард Герлах. Новинка появилась на свет в 1969 году и сначала она использовалась для медицинского педикюра, а затем уже и в косметических целях.
Фото из Instagram
Фото из Instagram
Фото из Instagram
Фото из Instagram
Фото из Instagram
Фото из Instagram
Отметим, что увлекаться таким маникюром нежелательно. Его нельзя делать слишком часто: если постоянно удалять кутикулу, это может спровоцировать болезненность, воспаления и даже аллергию.
Фото из Instagram
Фото из Instagram
Фото из Instagram
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