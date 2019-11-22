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22 ноября • обновлено в 23:02
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"Растопырила ласты": образ Собчак озадачил поклонников

2.3т
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Российская телеведущая Ксения Собчак, которую заподозрили в беременности, вызывала споры стильным образом.

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой позирует в приталенном черном платье и ботинках с прозрачными каблуками и квадратными носами.

Снимок выполнен в яркой оранжевой комнате, на фоне которой Собчак сильно контрастирует. Многие оценили образ телеведущей, отметив, что она выглядит стильно. Некоторых озадачили ноги Ксении.

Ноябрь в Москве - это не просто вихрь из крутых мероприятий и модных вечеринок - это настоящая лавина событий. Выбрать стоящие сложно, но у меня получается;) Вчера, например, была на презентации проекта Poklonnaya 9 (апартаменты премиум-класса рядом с Парком Победы) Современная концепция: на первых этажах расположится пятизвездочный отель, сервис которого будет доступен для всех резидентов. В дополнение к нему спортзал, бассейн с панорамным видом, спа центр, ресторан, магазины – все то, что нужно человеку, ценящему свое время. Как театр начинается с вешалки - так и любой проект начинается с его презентации;) И если он будет таким же ярким - то однозначно имеет все шансы стать эталоном среди объектов элитной недвижимости города Москвы ;) #Поклонная9 #Poklonnaya9 #ANTDevelopment @poklonnaya.9 #направахрекламы

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

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"Что растопырила ласты", "Ботинки и туфли с квадратными носами как в нашем школьном детстве", "Голову, и мозг мыть нужно", "Ну, что ж ты вечно с ногами на раскаряку", – отреагировали пользователи.

"Растопырила ласты": образ Собчак озадачил поклонников
"Растопырила ласты": образ Собчак озадачил поклонников
"Растопырила ласты": образ Собчак озадачил поклонников
"Растопырила ласты": образ Собчак озадачил поклонников
"Растопырила ласты": образ Собчак озадачил поклонников
"Растопырила ласты": образ Собчак озадачил поклонников

Ксения Собчак

Ксения Собчак

instagram/xenia_sobchak

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Собчак озадачила другой модной съемкой. Она выбрала черное вечернее платье-макси, дополнив лук чулками в сетку и спортивными белыми ботинками. Ногу поставила на бочку, а по воздуху провела рукой с дымовой шашкой, создав ощущение мистики.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Ксения Собчак
Теги
шоу-бизнес Мода фотографии фотосессия
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