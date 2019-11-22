"Растопырила ласты": образ Собчак озадачил поклонников

Российская телеведущая Ксения Собчак, которую заподозрили в беременности, вызывала споры стильным образом.

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой позирует в приталенном черном платье и ботинках с прозрачными каблуками и квадратными носами.

Снимок выполнен в яркой оранжевой комнате, на фоне которой Собчак сильно контрастирует. Многие оценили образ телеведущей, отметив, что она выглядит стильно. Некоторых озадачили ноги Ксении.

"Что растопырила ласты", "Ботинки и туфли с квадратными носами как в нашем школьном детстве", "Голову, и мозг мыть нужно", "Ну, что ж ты вечно с ногами на раскаряку", – отреагировали пользователи.

Ксения Собчак instagram/xenia_sobchak

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Собчак озадачила другой модной съемкой. Она выбрала черное вечернее платье-макси, дополнив лук чулками в сетку и спортивными белыми ботинками. Ногу поставила на бочку, а по воздуху провела рукой с дымовой шашкой, создав ощущение мистики.

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