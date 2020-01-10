Главная Новости
10 января • обновлено в 13:57
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Мода

Раскрыт секрет кардигана Владимира Путина. Фото

1.5т
Читать материал на украинском

В сети уже несколько дней обсуждают кардиган президента России Владимира Путина, в котором он появился на рождественской службе в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.

Как удалось выяснить, бежевый кашемировый свитер с мехом и пуговицами на воротнике изготовлен итальянским брендом Loro Piana и входит в коллекцию Loro Piana winter 2017. Стоимость похожих моделей из актуальной коллекции составляет около 3 тысяч евро. Такая информация предоставлена на официальном сайте компании.

Владимир Путин встретил Рождество в Санкт-Петербурге

Владимир Путин встретил Рождество в Санкт-Петербурге

Фото: mk.ru

Владимир Путин в кардигане от бренда Loro Piana

Владимир Путин в кардигане от бренда Loro Piana

Новости
Модные итоги 2019 года: топ-5 стильных выходов жены Зеленского

К слову, ранее в соцсетях разгорелась дискуссия по поводу марки и стоимости кардигана российского лидера. Одной из самых популярных версией стала компания Svevo, в ассортименте которой есть аналогичная вещь (ее приблизительная стоимость — 1,5 тысяч евро).

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: zaistinu.ru

Кардиган от компании Svevo

Кардиган от компании Svevo

Фото: ЦУМ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети разобрали гардероб президента Украины Владимира Зеленского, которого засекли на новогодние праздники на горнолыжном курорте Буковель в Карпатах.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Автор
Кристина Долматова
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
7
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
А шо гейропейские шмоточки не импортозамещаются? Или сталактитовый свитр не успели доклеить?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кризский Игорь
Кризский Игорь
На него гандон нужно с дыркой на лбу натянуть.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кризский Игорь, гандон с дыркой на башке для кастрюли это ваша национальная одежда
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Бог всея xoxлофф
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги