Раскрыт секрет кардигана Владимира Путина. Фото

В сети уже несколько дней обсуждают кардиган президента России Владимира Путина, в котором он появился на рождественской службе в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.

Как удалось выяснить, бежевый кашемировый свитер с мехом и пуговицами на воротнике изготовлен итальянским брендом Loro Piana и входит в коллекцию Loro Piana winter 2017. Стоимость похожих моделей из актуальной коллекции составляет около 3 тысяч евро. Такая информация предоставлена на официальном сайте компании.

Владимир Путин встретил Рождество в Санкт-Петербурге Фото: mk.ru

Владимир Путин в кардигане от бренда Loro Piana

К слову, ранее в соцсетях разгорелась дискуссия по поводу марки и стоимости кардигана российского лидера. Одной из самых популярных версией стала компания Svevo, в ассортименте которой есть аналогичная вещь (ее приблизительная стоимость — 1,5 тысяч евро).

Владимир Путин Фото: zaistinu.ru

Кардиган от компании Svevo Фото: ЦУМ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети разобрали гардероб президента Украины Владимира Зеленского, которого засекли на новогодние праздники на горнолыжном курорте Буковель в Карпатах.

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