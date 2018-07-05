Правила дресс-кода: как нарядиться для завтрака в отеле

В сезон летних отпусков многих волнует тема дресс-кода в отелях.

Дизайнер Виктория Гресь в блоге на OBOZREVATEL, объяснила, как должна наряжаться настоящая леди на завтрак в отеле и почему, нужно внимательно выбирать платье для выхода.

"Шелк приятно носить на голое тело. Популярные сейчас пижамные костюмы для города как нельзя лучше подходят для этого. Никто, думаю, не поставит вам в упрек розовый или небесный голубой оттенок вашего наряда для завтрака", - уверяет модный эксперт.

По ее словам, завтрак в отеле подразумевает исключительно свободные платья с разрезами, двойки из шёлка, имитирующие восточный стиль, кимоно.

"Длинные брюки из тяжелой вискозы или шелка, белоснежные блузы-майки, на голове вполне приемлем длинный шарф в виде небольшой чалмы. И никакого макияжа, только чудесные дымчатые очки. Никакой сложной укладки, только естественный облик. Из украшений подойдет нить жемчуга или венецианских стеклянных бус. Решать вам - это же ваше особенное начало дня", - отмечает дизайнер.

Виктория Гресь советует истинным леди забыть о лосинах и мужской футболке в отеле.

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