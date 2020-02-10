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10 февраля • обновлено в 18:45
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Порнозвезды вышли на подиум на неделе моды в Нью-Йорке: фото

4.6т
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Порноактрисы, представляющие сайт PornHub, стали подиумными моделями на Неделе моды в Нью-Йорке. Звезды фильмов для взрослых представили бренд Namilia дизайнеров Нан Ли и Эмилии Пфол.

В рамках показа продефелировали несколько актрис: Аса Акира, Марика Хейз и Джейд Куш, пишет Daily Mail.

Порнозвезды вышли на подиум на неделе моды в Нью-Йорке: фото

dailymail.co.uk

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Создатели бренда Нан Ли и Эмилия Пфол пояснили, что порноактрисы в качестве приглашенных гостей представили коллекцию под названием Herotica. Таким образом дизайнеры хотят заявить о правах женщин.

Аса Акира

Аса Акира

instagram.com/danengphotos

Аса Акира

Аса Акира

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появились эротические кадры из фильма "Наложница" с участием южнокорейской актрисы и звезды ленты "Паразиты" Чо Еджон.

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Автор
Мария Дидык
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