Порнозвезды вышли на подиум на неделе моды в Нью-Йорке: фото

Порноактрисы, представляющие сайт PornHub, стали подиумными моделями на Неделе моды в Нью-Йорке. Звезды фильмов для взрослых представили бренд Namilia дизайнеров Нан Ли и Эмилии Пфол.

В рамках показа продефелировали несколько актрис: Аса Акира, Марика Хейз и Джейд Куш, пишет Daily Mail.

dailymail.co.uk

Создатели бренда Нан Ли и Эмилия Пфол пояснили, что порноактрисы в качестве приглашенных гостей представили коллекцию под названием Herotica. Таким образом дизайнеры хотят заявить о правах женщин.

Аса Акира instagram.com/danengphotos

Аса Акира

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появились эротические кадры из фильма "Наложница" с участием южнокорейской актрисы и звезды ленты "Паразиты" Чо Еджон.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!