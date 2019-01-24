''Осквернила страну и народ'': расистский скандал с культовым брендом получил продолжение

Модель Цзо Е из скандальной рекламы культового итальянского бренда Dolce & Gabbana, которую назвали расисткой, извинилась перед жителями Китая.

Как передает South China Morning Post, девушка обвинила модный дом в разрушении ее карьеры.

"Dolce & Gabbana разрушил мою карьеру. Лично я никогда не стала бы намеренно оскорблять свою родину. Я люблю Китай и горжусь тем, что представляю его на подиуме. Эта ситуация станет мне уроком. Еще раз прошу прощения у своих земляков", — написала модель в китайском аналоге Twitter – Weibo.

Цзо Е в рекламе Dolce&Gabbana Кадр из видео

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Модель призналась, что в соцсетях после выхода скандальной рекламы стала объектом многочисленных оскорблений. Ее обвинили в осквернении собственного народа и страны.

Цзо Е рассказала, что согласилась на съемки, так как работа со всемирно известным брендом могла стать толчком в карьере. Более того, она якобы не знала о точном содержании рекламы.

"Вся съемочная группа общалась на итальянском. Я не могла ни с кем поговорить и лишь получала инструкции на английском языке от режиссера", — добавила она.

Цзо Е в рекламе Dolce & Gabbana Кадр из видео

Цзо Е в рекламе Dolce & Gabbana Кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, скандал вокруг Dolce & Gabbana разгорелся в конце ноября 2018 года, когда были опубликованы ролики, на которых модель ест палочками итальянские блюда. Модный дом и саму модель обвинили в расизме и сексизме, а видео почти сразу везде удалили.

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