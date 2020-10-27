Один из главных трендов 90-х вернулся в моду: как правильно носить

В 2020 году снова вернулся в моду пиджак из кожи, который был популярен в 1990-х годах.

Кожаные блейзеры и пиджаки в конце прошлого века были трендом среди знаменитостей, пишет издание Evening Standard (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, за последний год количество поисковых запросов пользователей Google со словами "кожаный пиджак" увеличилось на 152 процента.

По словам специалистов, чаще всего данную вещь сочетают с кроп-топами и мешковатыми джинсами. Некоторые звезды надевают пиджак с юбками длины мини и грубыми ботинками.

Так, в укороченных футболках, джинсах и маленьких солнечных очках на публике появлялись супермодели Белла Хадид и Кайя Гербер. А манекенщицы Ирина Шейк и Хейли Бибер вышли в свет в коротких юбках и сапогах с толстой подошвой.

Отметим, что блейзеры и пиджаки из кожи уже появились в ассортименте многих известных брендов.

Как сообщал OBOZREVATEL, французский лейбл Balmain вернул в моду тренд с 90-х – одежду в неоновых цветах.