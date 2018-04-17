Новые тренды в фестивальной моде: Coachella-2018 диктует правила

В долине Коачелья, штат Калифорния, США в самом разгаре проходит один из крупнейших и самых прибыльных фестивалей в мире - Coachella 2018. В масштабном мероприятии участвуют звезды мировой величины, а также съезжаются знаменитые блогеры, стильные люди и молодежь, которая ценит качественную музыку и веселые тусовки.
Девушки, посещающие фестиваль, как правило, пытаются всеми способами выделиться из толпы и удивить окружающих яркими и стильными нарядами. В частности, Coachella во многом формирует фестивальную и стристстайл-моду на 2018 год. "Обозреватель" предлагает подборку самых незабываемых образов, которыми поразили посетительницы мероприятия.
Фестиваль Coachella проходит ежегодно и поражает своими масштабами. Именно здесь зарождаются фестивальные тренды, которые позже копируют десятки тысяч модниц по всему миру.
Любители Coachella часто прибегают к элементам богемного шика в своих образах. Как правило, они сочетают в себе такие стили, как хиппи, этника и фольклор, разукрашивая все пафосными аксессуарами. В тренде фестиваля-2018 - бахрома, пэчворк, деним, флористические принты и кружева.
Ранее "Обозореватель" публиковал топ-10 трендов из культовой эпохи 90-х, которые вновь вернулись на пик популярности и станут настоящим must-have в предстоящем модном сезоне.