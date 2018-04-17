Новые тренды в фестивальной моде: Coachella-2018 диктует правила

В долине Коачелья, штат Калифорния, США в самом разгаре проходит один из крупнейших и самых прибыльных фестивалей в мире - Coachella 2018. В масштабном мероприятии участвуют звезды мировой величины, а также съезжаются знаменитые блогеры, стильные люди и молодежь, которая ценит качественную музыку и веселые тусовки.

Девушки, посещающие фестиваль, как правило, пытаются всеми способами выделиться из толпы и удивить окружающих яркими и стильными нарядами. В частности, Coachella во многом формирует фестивальную и стристстайл-моду на 2018 год. "Обозреватель" предлагает подборку самых незабываемых образов, которыми поразили посетительницы мероприятия.

Фестиваль Coachella проходит ежегодно и поражает своими масштабами. Именно здесь зарождаются фестивальные тренды, которые позже копируют десятки тысяч модниц по всему миру.

Публикация от Nabilla Benattia (@nabillanew) 16 Апр 2018 в 10:32 PDT

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Любители Coachella часто прибегают к элементам богемного шика в своих образах. Как правило, они сочетают в себе такие стили, как хиппи, этника и фольклор, разукрашивая все пафосными аксессуарами. В тренде фестиваля-2018 - бахрома, пэчворк, деним, флористические принты и кружева.

Публикация от Sophia (@sophjaaa) 16 Апр 2018 в 11:02 PDT

Публикация от JAXXLAND (@jaxxjaxxjaxx) 17 Апр 2018 в 1:14 PDT

Публикация от Fashion (@modaninyarini) 17 Апр 2018 в 1:09 PDT

Публикация от STILART PR (@stilartpr) 17 Апр 2018 в 12:54 PDT

Публикация от L.O.M • Louise O'Mahony (@l.o.m_fashion) 17 Апр 2018 в 12:44 PDT

Публикация от N☆ur (@thenoulife) 17 Апр 2018 в 12:34 PDT

Публикация от EVERYTHING FASHION RELATED (@everythingfashionrelated) 17 Апр 2018 в 12:33 PDT

Публикация от Fashion Inspo 🦋 (@fashionn.4you) 17 Апр 2018 в 12:22 PDT

Публикация от Fashion Inspo 🦋 (@fashionn.4you) 17 Апр 2018 в 12:19 PDT

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