Не носите это! 4 нелепых сумки, которые выдают в вас провинциалку

Один неправильный аксессуар может свести на нет все ваши старания. Например, сумка! Ведь без нее не выходит из дома ни одна модница.

В связи с этим "Рамблер" рассказал, какие модели устарели и выдают в женщинах "провинциалку".

Клатч-конверт с вышивкой

По словам экспертов, такая модель сумки не вписывается в будничный образ и зрительно удешевляет его. Они отметили, что лучше оставить клатч-конверт с вышивкой для тематической фотосессии на берегу океана, а свой наряд дополнить более классической моделью.

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Баул через плечо

Большую мягкую сумку с длинной ручкой стилисты называют "мешком бродяги". Ведь если сложить в нее кучу вещей, то она будет выглядеть неряшливо и нелепо. По словам экспертов, лучше отказаться от бесформенной сумки в пользу структурированной модели.

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Сумка ироничной формы

Сумка в виде мордочки собачки, кошечки или лисички – прекрасный подарок для тинейджера, но ей не место в гардеробе элегантной женщины. Эксперты отмечают, что такая модель будет говорить окружающим о вашем плохом вкусе и о том, что вы безнадежно застряли в детстве.

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Кроссбоди с перфорацией

Сейчас сумка с дырочками вызывает скорее недоумение, чем восторг. Так что, если вы во время карантина откопали перфорированную сумку на дальней полке шкафа, то лучше отложите ее до лучших времен.

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