Как правильно чистить белые кроссовки: названы лайфхаки

Для очистки белых кроссовок можно использовать зубную пасту или простое хозяйственное мыло.

Также можно сделать чистящее средство на основе пищевой соды, пишет "Дом и сад".

Необходимо к пищевой соде добавить воду, и довести массу до кашицы. После втирать ее в кроссовки зубной щеткой и оставить так на 15 минут. Потом остатки смеси смыть с обуви теплой водой губкой.

Эксперты говорят, что чистящего средство необходимо:

по 2 ст. л. уксуса и стирального порошка;

1 ч. л. пищевой соды;

1 ст. л. 3% перекиси водорода.

Белые кроссовки

Также можно белые кроссовки очистить смесью ацетона с уксусом, которые смешиваются в равных долях.

Действенным моющим еще будет лимонная кислота. Нужно выжать лимон и смешать сок с равным количеством воды, а после губкой почистить обувь. Кроме того кроссовки может очистить картофельный крахмал, который в равных частях смешан с молоком.

Специалист по уходу за обувью советуют не использовать агрессивные отбеливатели, а только кислородные. Можно развести отбеливатель небольшим количеством воды, а затем нанести кашицу на тканевые кроссовки на 10 минут. Положить кроссовки в тазик на 2 часа, а затем почистить щеткой.

Еще можно постирать кроссовки в стиральной машинке при невысокой температуре. Но при этом должен быть режим стирки для спортивной обуви. Чтобы не повредить кроссовки о барабан, нужно стирать их вместе с несколькими полотенцами. При этом кроссовки нельзя отжимать и сушить.

После стирки не сушите кроссовки у отопительных приборов и под прямыми солнечными лучами, ведь она может пожелтеть. Нужно обувь поставить в продуваемом месте, заполнить бумажными полотенцами. А когда подсохнут, положить для запаха внутрь корочки цитрусовых.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты рассказали, как правильно ухаживать за замшевой обувью.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал