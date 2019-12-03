Наоми Кэмпбелл сверкнула голым телом в прозрачном платье без белья

Знаменитая супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл вызвала ажиотаж откровенным нарядом на церемонии награждения международной модной премией Fashion Awards 2019.

На своей странице в Instagram звезда показала фотографии с мероприятия, на которое она пришла в прозрачном платье от Alexander McQueen без белья.

"Я обескуражена тем, что получила награду Fashion Icon Award, присоединившись к списку стольких великих женщин. Я благодарна всей моей команде и замечательным фотографам, редакторам, стилистам и дизайнерам, с которыми мне довелось работать. И, наконец, спасибо всем цветным женщинам, которых я считаю иконами стиля", – написала она.

Наоми Кэмпбелл в прозрачном платье на Fashion Awards 2019 instagram/naomi

Наоми добавила, что когда-то была едва ли не единственной чернокожей моделью в этой индустрии. Звезда всегда хотела проложить дорогу для будущих поколений.

Наоми Кэмпбелл в прозрачном платье

Наоми Кэмпбелл на Fashion Awards 2019 сторис

Наоми расплакалась на Fashion Awards 2019 instagram/lia_toby_photographer/

Наоми instagram/misanharriman/

Наоми в прозрачном платье без белья instagram/opusbeauty/

Как сообщал OBOZREVATEL, летом роскошная Наоми Кэмпбелл снялась полностью голой для модного британского глянца Vogue.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал