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10 февраля • обновлено в 09:41
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Мужчины в платьях и глубокие декольте: самые эпатажные наряды на "Оскар-2020". Фото

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Для появления на красной дорожке премии "Оскар-2020" многие звезды выбрали смелые и яркие наряды.

OBOZREVATEL предлагает читателям увидеть самые эпатажные образы знаменитостей на красной дорожке "Оскар".

Мужчины в платьях и глубокие декольте: самые эпатажные наряды на "Оскар-2020". Фото

Getty

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Самые эпатажные наряды "Оскар-2020"

Все внимание на красной дорожке привлек к себе американский актер Билли Портер. Мужчина, который славится своими эффектными нарядами, и на "Оскаре" удивил многих. Для выхода Билли выбрал яркий look: золотой наряд от Giles Deacon с топом, украшенным перьями, и юбкой с оригинальным принтом. Образ он дополнил ботинками от Jimmy Choo.

Билли Портер

Билли Портер

Getty

Билли Портер

Билли Портер

Getty

Билли Портер

Билли Портер

Getty

Примечательно, что в этом году Портер стал не единственным мужчиной, кто выбрал женский наряд. Так, в платье блистал на красной дорожке и парикмахер Джонатан Ван Несс.

Джонатан Ван Несс

Джонатан Ван Несс

Getty

Джонатан Ван Несс

Джонатан Ван Несс

Getty

Джонатан Ван Несс

Джонатан Ван Несс

Getty

Певица Билли Айлиш любит эпатировать публику эффектными выходами. К примеру, в этот раз девушка главным акцентом своего образа сделала вовсе не наряд, а длинные черные ногти.

Билли Айлиш

Билли Айлиш

Getty

Актриса Кристен Уиг появилась на "Оскаре" в красном платье с необычным низом, мгновенно став героиней мемов. Так, звезду уже сравнили с крабом.

Кристен Уиг

Кристен Уиг

Getty

Певица Синтия Эриво блистала на премии в эффектном белом платье с глубоким декольте, прозрачными вставками и высокими разрезами. Образ завершали яркий макияж и маникюр.

Синтия Эриво

Синтия Эриво

Getty

Синтия Эриво

Синтия Эриво

Getty

Кстати, многие звездные красотки в этом году решили сделать акцент на декольте. Так, глубокими вырезами покоряли "Оскар" модель Молли Симс, актрисы Ребел Уилсон, Сирша Ронан, Бри Ларсон.

Молли Симс

Молли Симс

Getty

Ребел Уилсон

Ребел Уилсон

Getty

Ребел Уилсон

Ребел Уилсон

Getty

Сирша Ронан

Сирша Ронан

Getty

Бри Ларсон

Бри Ларсон

Getty

А вот актриса Кэтрин Нардучи выбрала для выхода очень яркое платье с рюшами.

Кэтрин Нардучи

Кэтрин Нардучи

Getty

В отличие от смелых выходов многие звезд, певица Джейнл Моне выбрала для церемонии максимально закрытое платье с накидкой.

Джейнл Моне

Джейнл Моне

Getty

Джейнл Моне

Джейнл Моне

Getty

Отойти от традиционных классических смокингов решил режиссер Спайк Ли. Он растрогал всех гостей выбором образа – костюм цветов баскетбольной команды Lakers с номером "24", под которым играл погибший в авиакатастрофе Коби Брайант.

Спайк Ли

Спайк Ли

Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что стали известны имена всех победителей премии "Оскар-2020", которая прошла в Лос-Анджелесе в ночь на 10 февраля.

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Читайте все новости по теме "Оскар 2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Тема
Оскар 2020
Персоны
Сирша Ронан Бри Ларсон Спайк Ли
Место
США
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Ш. Олег
Ш. Олег
К чему свой дух томить в темнице тесной устоев, предрассудков и клише? Вам женские наряды интересны? Ну, что ж, тогда и я признаюсь честно: такой наряд мне тоже по душе. Хоть каждый день согласен повторять я напарнице, любовнице, жене: - Мадам, я обожаю Ваши платья! Но только лишь на Вас, а не на мне. :)
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