Модный маникюр 2019: названо топ-5 актуальных трендов

Аккуратный, в меру лаконичный и ухоженный маникюр — must-have для любой девушки. Он позволяет удачно завершить образ и придать ему необходимый шарм.

OBOZREVATEL предлагает подборку примеров трендового нейл-арта на 2019 год.

Неон

Неоновые ногти — одни из главных нейл-трендов 2019 года. У такого покрытия есть одна особенность: днем маникюр будет выглядеть ярко, а вечером и ночью — ногти могут светиться. Так что, если вы хотите выделяться — выбирайте неоновый маникюр.

Фото: beautify.com.ua

Фото: mirlady.com

Фото: vplate.ru

Красный

Красный — один из самых востребованных и вместе с тем классических оттенков, который из года в год всегда будет актуальным. Он поможет сделать любой образ утонченным и стильным.

Фото: kleo.ru

Фото: kleo.ru

Фото: kleo.ru

Новости Названы самые модные вещи 2019 года

Омбре

Одна из самых востребованных и популярных техник в нейл-арте 2019 года — эффект омбре на ногтях. Такой вариант идеально подойдет как для повседневного маникюра, так и для праздничного. А еще неоспоримый плюс градиента в тому, что он визуально удлиняет ногти.

Фото: beauty.ua

Фото: beauty.ua

Фото: beauty.ua

Жемчужный

Маникюр с легким перламутровым сиянием был в моде в прошлом году и является неоспоримым трендом в 2019. Такой вариант нейл-арта будет выглядить стильно, нежно и довольно сдержанно. Также он подойдет к любому образу.

Фото: makeup.ru

Фото: makeup.ru

Фото: instagram/em.manicure

Черно-белый

Комбинация черного и белого цветов — наиболее известный тренд в 2019 году. Он встречается в дизайнерских коллекциях женской одежды, обуви, и в маникюрном искусстве. Отметим, что черно-белый маникюр является отличным выбором для дополнения вечернего наряда.

Фото: womenshealth.su

Фото: womans.ws

Фото: womans.ws

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