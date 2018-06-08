Модная битва: Дженнифер Энистон и Кортни Кокс вышли в свет в черных платьях

Актриса Дженнифер Энистон после развода с Джастином Теру вернулась к светской жизни.

Вчера Энистон позировала на красной дорожке премии AFI Life Achievement Award в компании своей звездной подруги Кортни Кокс.

Бывшие коллеги по сериалу "Друзья" всегда поддерживают друг друга. Подруги даже выбрали для мероприятия наряды одного цвета и стиля.

Дженнифер Энистон и Кортни Кокс Фото: Getty

Дженнифер Энистон и Кортни Кокс Фото: Getty

Энистон надела платье от Christian Lacroix Haute Couture, а Кокс предпочла образ от бренда Roland Mouret.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Дженнифер Энистон тратит на себя и свою красоту более 85 тысяч долларов.