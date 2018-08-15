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Виктория Гресь
Виктория Гресь
ДизайнерВсе статьи автора

Мода в элегантном возрасте

19.9т

Всем на ум сразу приходят ассоциации в контексте Голливуда, старых романов, французских черно-белых фильмов с мировыми звёздами в расцвете красоты. А что насчет реалий современного украинского общества? Мы ведь европейцы или только становимся ими? Что же такое элегантный возраст, какое отношение он имеет к современной моде в Украине и как современная мода относится к элегантному возрасту?

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Повальное увлечение "молодостью" не миновало Украину, и наблюдаем мы это повсеместно. Бизнес есть бизнес, нравится нам это или нет, но все эти увлечения порой бывают очень навязчивыми. Фэшн разгулялся вовсю: спорт-гламур, спорт-кежуал, кроссовки и иже с ними во всех видах и вариациях.

В принципе все правильно: ноги нужно беречь (других уже не выдадут) и остальной гардероб хочется, чтобы был удобен – комфорт с годами только сильнее закрепляется в моде. Но, обратная сторона медали не так хороша, как мы того хотим. Всё, что в молодости забавно, клёво, классно, круто и т.д., в элегантном возрасте требует более осмысленных пропорций и образов, сложных сочетаний и продуманных аксессуаров. И, конечно же, не стоит забывать о собственном достоинстве и уважении к себе и своему возрасту.

Никто не молодеет, и средство Макропулоса по-прежнему не изобрели, но это не повод одеваться "по молодежному": как странно смотрится двадцатилетняя девочка в костюме Chanel, так же нелепо выглядит женщина немолодого возраста в мини-платье, даже при наличии ухоженных ножек и идеальной фигуры.

Что это значит "по молодежному"? Есть набор вещей, которые в двадцать лет одевают не задумываясь — джинсы рваные и нет, майки с эффектом поношенности, супер мини-юбки, якобы затертую обувь, яркие и недорогие украшения, возможно дредлоки и всевозможные варианты "немытой" головы, и т.д. и т.п. Увы это и есть молодость, которая познаёт мир и все пробует! Конечно, если в элегантном возрасте присутствует любопытство и способность воспринимать новое - это только вызывает уважение. Но, к сожалению, большинство женщин в Украине ставят большую и жирную точку относительно своего внешнего вида после определенного возраста и в основном это связано с ментальностью украинского общества: "мне уже ничего не нужно", "я мать и бабушка, все для детей", "всё хорошее у меня уже было", и т.д.. И, естественно, они перестают активно заниматься своим внешним видом.

Но в этом деле требуется соблюдать режим как и в спорте: всегда быть в тонусе, отслеживать свои внешние изменения и, соответствуя им, менять свой гардероб и стиль.

На мой взгляд — не меняются только дураки! Из-за всех тенденций на удобство все начали закрывать глаза на разницу между "что модно сейчас" и "что носят все". И всеобщее мнение о моде и комфортности уродливо трансформировалось в карикатурные образы женщин в лосинах и трикотажных кофточках, несмотря на фигуру. Да, кроссовки и кеды в тренде, но одно дело тоненькая девочка в шелковом тренче и уродливых, но модных Balenciaga, а другое – тетя в кроссовках и юбке-карандаш, которая не обращает внимания на то, во что одета и какая стрижка у неё на голове.

При виде таких женщин ничего, кроме комического образа в голову не приходит. О какой элегантности в массе своей может идти речь? Войти в почтенный возраст и выглядеть достойно – это неимоверный труд и огромная работа над собой, в том числе и над своим гардеробом.

Я глубоко убеждена, что с возрастом потребность в новой и качественной одежде намного выше, чем в юности, и это одно из тех удовольствий, которое нужно себе доставлять. Почему-то все с восторгом повторяют рассказы о французских женщинах бальзаковского возраста на Ривьере, где все в легких шубках, туфельках и с легким макияжем. Что же вам мешает понять, что вторая половина жизни такая же прекрасная и не менее интересная, но к ней нужно готовиться. А с красивой и элегантной бабушкой очень круто пойти куда угодно!

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Автор
Виктория ГресьВиктория Гресь
Место
Украина
Объекты
МодаСтиль
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