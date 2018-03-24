Мода-2018: как носить пальто оверсайз

Пальто оверсайз является одной из незаменимых вещей базового гардероба.

В нем женщины могут чувствовать себя не только стильно, но и комфортно. О том, как правильно его носить и сочетать с другой одеждой, расскажет "Обозреватель".

От остальных фасонов пальто оверсайз отличается: упором на форму и объемы одежды; прямым покроем; минимализмом в деталях; отсутствием акцента на фигуре; большими, невыделенными карманами.

Пальто оверсайз modnaya-krasivaya.ru

Такая модель подходит абсолютно всем и придает образу некий шарм. Изящных девушек оно делает еще более хрупкими, а девушки с пышными формами удачно скрывают свои недостатки.

Для того, чтобы образ в пальто оверсайз был гармоничным, необходимо следовать следующим советам:

- совмещайте с пальто платье-футляр или классическую юбку-карандаш. Чтобы не создать эффект многослойности, подол пальто должен быть длиннее платья или юбки;

- надевайте под пальто оверсайз облегающие брюки, джинсы, мини-юбки;

Пальто оверсайз с джинсами-бойфрендами Я Модница

- выбирайте обувь на устойчивом широком каблуке и откажитесь от шпилек. Обувь на плоской подошве или кроссовки подойдут под пальто-бойфренд;

Пальто оверсайз Я Модница

- постарайтесь носить под пальто оверсайз минимум аксессуаров. Длинные перчатки, небольшие сумки, изысканный платок или шарф, очки в модной оправе – этого более чем достаточно для создания ультрамодного образа.

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