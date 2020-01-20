Минус 10 лет: лучшие стрижки, которые молодят женщин. Фото

Чтобы выглядеть моложе, не нужно прибегать к уколам красоты. Правильно подобранная стрижка поможет убрать пару десятков лет.

OBOZREVATEL предлагает читателям узнать о топ-4 лучших стрижках, которые помогут вам в этом.

Стрижка средней длины, с прядями у лица

Сделав выбор в пользу стрижки с длиной чуть ниже плеч, вы сможете заметно омолодить свой образ. По словам парикмахеров-стилистов, пряди у лица необходимо чуть осветлить.

Фото: womans.ws

Боб-каре

Небрежный боб до подбородка — лучшее решение, только если у вас не круглое лицо. Укорачивание волос автоматически придаст вам молодой и уверенный вид, а также подчеркнет все достоинства.

Фото: apetiten.info

Разделенная на двое челка

Удлиненная челка также поможет выглядеть достаточно молодо и свежо. Останется только разделить ее по бокам.

Фото: pinterest.com

Каскад

Тяжелые волосы и ровный срез могут вытянуть ваши черты и сделать лицо длиннее и старше. А вот живыми прическу сделают слои в стрижке каскад.

Фото: pix-feed.com

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