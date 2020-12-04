Мадонна снялась в головных уборах от украинского дизайнера. Видео

Американская певица Мадонна поделилась видео, на котором позировала в головных уборах от украинского дизайнера Руслана Багинского.

Соответствующий ролик 62-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она танцевала у дверей своего дома в Беверли-Хиллз, демонстрируя стильный образ. Акцент в кадре Мадонна сделала на головных уборах из новой осенней коллекции Багинского, один из которых был с вышитой кристаллами надписью M (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Ночной клуб в наряде от Schiaparelli", – прокомментировала публикацию певица.

К слову, Багинский также опубликовал в своих соцсетях видео Мадонны. Он выразил свое восхищение тем, что "икона стиля" носит его дизайнерские кепки.

"Икона стиля и легенда музыки Мадонна позирует в индивидуальной кепке baker boy с кристаллами RB и шерстяной кепке из нашей коллекции FW. Просто вау!" – написал Багинский.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации Мадонны. Они засыпали артистку комплиментами.

"Моя королева", "Очень круто", "Выглядишь очень хорошо", "Огонь", "Мне это нравиться", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мадонна поделилась в сети видео, на котором предстала со своими шестью детьми и 26-летним бойфрендом Ахламаликом Уильямсом. Кадры были сняты во время Дня благодарения, который отмечается в США.