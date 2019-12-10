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10 декабря • обновлено в 19:40
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Классика и яркий акцент: стильный образ жены Зеленского впечатлил сеть

1.7т
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Первая леди Украины Елена Зеленская вызвала в сети ажиотаж стильным образом на женском конгрессе.

Соответствующие кадры с мероприятия она обнародовала на своей странице в Instagram, рассказав подробности об инициативе, которую поддерживает.

Первая леди пояснила, что женский конгресс является публичной платформой по формированию гендерной политики в стране. Она отметила, что в Украине в этом плане есть сдвиги.

Елена Зеленская на женском конгрессе – стильный образ

Елена Зеленская на женском конгрессе – стильный образ

instagram/olenazelenska_official

"Женщин в украинской политике становится заметно больше, а приоритет гендерного равенства признан на правительственном уровне. Нам официально разрешено иметь ряд профессий, в частности в сфере безопасности и обороны, которые до недавнего времени были под запретом. Заработало национальное законодательство по противодействию домашнему насилию. Следующий шаг – присоединение Украины к "Партнерству Биарриц", которое основано лидерами стран Группы семи и позволит мобилизировать и объединить наши усилия вокруг идей равных возможностей", – рассказала она.

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На мероприятии Зеленская присутствовала в синем брючном костюме и белой классической рубашке, а образ дополнила серьгами и красной помадой, которая создала яркий акцент.

Образ первой леди на женском конгрессе

Образ первой леди на женском конгрессе

instagram/olenazelenska_official

"Боже, какая она прекрасная, первая леди", "Лучшая первая леди", "Наша прекрасная и разумная первая леди", – написали пользователи.

Елена Зеленская на женском конгресса

Елена Зеленская на женском конгресса

instagram/olenazelenska_official

Классика и яркий акцент: стильный образ жены Зеленского впечатлил сеть
Классика и яркий акцент: стильный образ жены Зеленского впечатлил сеть
Классика и яркий акцент: стильный образ жены Зеленского впечатлил сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно украинская журналистка подробно разобрала образы Зеленской во время ее визита в Литву и Эстонию.

Одним из выгоднейших с точки зрения стиля наряда оказался ансамбль из бежевого пальто, блузки и брюк. Как стало известно в сети, верхняя одежда стоит 30 тысяч гривен.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Елена Зеленская
Место
Украина
Тег
Стиль
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
дякую тоби, Боже, що я москаль, и мой президент Путин...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Пересматривал Перевозчик-3. Бабенка обиделась, когда Стетхем её, украинку, назвал русской. И с присущей гордостью и незалежностью заявила что "мы другие по мышлению и по сердцу", затем обожралась наркотиков, украла водку, и нассала посреди магазинчика. Интересно авторы сценария мыслят...))).....
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