В сезон холодов и сильных морозов редко задумываешься о красоте и стиле. Каждый раз, выходя на улицу, ловишь себя на мысли "вот бы здорово остаться дома", но всем нам необходимо бежать по своим делам, так что мы кутаемся в теплую одежду, надевая несколько вещей одну на другую, чтобы не замёрзнуть. Однако, несмотря на погодные условия, можно оставаться женственной и стильной. На помощь приходит модный тренд, который вот уже несколько сезонов подряд не теряет своей актуальности – многослойность.

Данная модная тенденция достаточно универсальная. Благодаря многослойности вещи, что уже есть в вашем гардеробе, могут получить новое прочтение, и вы будете каждый день выглядеть по-новому. Принцип соединения нескольких предметов одежды в единый ансамбль предполагает использовать в одном аутфите от 2 до 4-5 слоев. Создавая многослойный образ, обратите внимание, что начинать стоит с вещей из более тонких материалов: боди, топы, футболки, лонгсливы, водолазки, леггинсы, джинсы скинни. Затем можно надеть рубашку, платье, сарафан, жилет. Далее отлично подойдут вещи из более плотных тканей: вязаный свитер, свитшот, худи, жакет, пиджак по мужскому крою, объемный блейзер, кардиган, меховой жилет, тонкий стёганый пуховик, джинсовая или кожаная куртка. Завершайте стильный lookшубой, дубленкой, пуховиком или утепленным пальто. Не забывайте про аксессуары. Шарфы или палантины также создают дополнительный слой.

Огромную роль в создании многослойного образа играет асимметрия, разница длины между вещами. Так лучше когда, например, футболка выглядывает из-под джемпера, наверх надета джинсовая куртка чуть короче свитера и завершает комплект удлиненная дубленка. Так подол футболки будет создавать необходимый акцент в вашем образе. Поэтому для многослойных образов акцентом могут служить кружево топа, манжеты или воротник рубашки, интересные детали у горловины блузы. Выбирая слои, следите за тем, чтобы каждый новый слой подчеркивал особенность предыдущего, а не скрывал его.

Также стоит помнить, что играя на контрасте фактур, текстуры, материалов и цвета вещей, из которых вы хотите создать модный многослойный комплект, вы придаете образу оригинальности и яркости. Так сочетайте между собой грубые материалы с нежные тканями, гладкие материалы с текстурными, невесомые ткани с плотными:

- шерсть и кожу,

- шифон и деним,

- кожу и шёлк,

- шерсть и хлопок,

- твид и кожу,

- деним и вельвет,

- винил и хлопок,

- бархат и прозрачную ткань,

- замшу и атлас.

Трикотажная водолазка в сочетании с хлопковой рубашкой, твидовым жакетом, меховой шубой и джинсами создадут прекрасный многослойный образ и, конечно же, не дадут вам замерзнуть в холодные дни.

Что касается цветовых сочетаний, то лучше подбирать цвета, которые гармонично подходят друг другу. Выберите один цвет в качестве доминирующего, второй цвет выбирайте в качестве поддерживающего, оттеняющего, и третий - в качестве акцента.Если одна из вещей с принтом, то её расцветка должна сочетаться и связывать цвета остальной одежды.

Если сочетать между собой предметы одежды одной цветовой гаммы в образе, причем это могут быть как все вещи одного оттенка цвета, так и вещи разных оттенков одного цвета, например коричневого, то можно создать модный монохромный или totallook.Однако помните всегда про контраст. Контрастом могут выступать два разных по насыщенности оттенка одного цвета или же разные фактуры вещей, из которых вы строите монохромный аутфит. Ансамбли, созданные исключительно в нейтральных оттенках, выглядят изысканно и стильно.

Рекомендую использовать принцип "coatoncoat" - многослойность верхней одежды. Поддевайте тонкий пуховик под пальто или шубу, джинсовую куртку под дубленку или пуховик, жилет из стриженного искусственного меха под парку или пальто. Когда два предмета верхней одежды носятся одновременно, один под другой, можно не только чувствовать себя в тепле, а главное стильно выглядеть в любые морозы.