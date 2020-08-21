Какие вещи из СССР вернулись в моду в 2020 году: названо 5 трендов.

Несмотря на то, что в мире моды ежедневно появляется много новинок, все чаще популярными становятся давно позабытые вещи из прошлого. К примеру, джинсы-клеш или платье с цветочным принтом, которые носили женщины в СССР.

В современном мире эти тренды совершенствуются и приобретают новый вид. OBOZREVATEL предлагает узнать, какие вещи из СССР вернулись в моду в 2020 году.

Платье с цветочным принтом

Платье с цветочным принтом пользовалось популярностью в СССР среди женщин, которые любили практичность, но при этом хотели выглядеть женственно и утонченно. Советские модницы надевали их на работу, прогулки и светские мероприятия. Такие модели снова вернулись в моду и стали одним из главных трендов 2020 года. Их сочетают сейчас не только с туфлями или ботинками, но и с кроссовками.

Какие вещи из СССР вернулись в моду в 2020 году: названо 5 трендов. Фото

Джинсы-клеш

Расклешенные внизу джинсы из синего денима были на пике популярности с середины 1960-х. Их носили как советские женщины, так и мужчины. Сейчас в моде брюки и джинсы двух видов: клеш от бедра и клеш от колена.

Какие вещи из СССР вернулись в моду в 2020 году: названо 5 трендов. Фото

Сумки-авоськи

Сумки-авоськи были очень распространены в СССР. Они отличались прочностью, вместительностью и долговечностью. С ними советские женщины часто ходили за покупками. Данная модель вернулась в моду несколько лет назад, однако и в 2020 году не утратила своей актуальности. Сейчас, чаще всего, сетчатые сумки используются в качестве чехла для основной, но иногда выступают и как самостоятельные единицы.

Какие вещи из СССР вернулись в моду в 2020 году: названо 5 трендов. Фото

Армейские ботинки

Если говорить об обуви, то брутальные армейские ботинки, которые в советское время были атрибутом военных, сейчас можно отыскать в гардеробе любой модницы. Женщины комбинируют их как с джинсами и рубашками, так и с платьями.

pinterest.com

Ковбойские сапоги

На осень девушки из СССР покупали те самые ковбойские сапоги, от которых сейчас все без ума. Они вернулись в моду недавно и получили название "казаки". Такую модель обуви можно надевать с джинсами, платьями оверсайз, пальто и рубашками.

pinterest.com

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