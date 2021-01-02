Какие вещи из прошлого вернулись в моду в 2021 году: названо 5 трендов

Несмотря на то, что в мире моды ежедневно появляется много новинок, все чаще популярными становятся давно позабытые вещи из прошлого. К примеру, дутые куртки или джинсы-клеш, которые были трендовыми 20-30 лет назад.

В связи с этим OBOZREVATEL сделал подборку с вещами из прошлого, которые вновь вошли в моду в 2021 году. Их должна иметь в своем гардеробе каждая женщина.

В 2021 году в моду вернулись массивные куртки из 1990-х: с разноцветными вставками, огромными накладными карманами, а также ярких цветов. Носить такую верхнюю одежду можно с джинсами, утепленными кроссовками или грубыми ботинками.

Расклешенные внизу джинсы из синего денима были на пике популярности в 1970-х и в начале 2000-х. Сейчас в моде брюки и джинсы двух видов: клеш от бедра и клеш от колена. Их можно носить как с блузами и сапожками на каблуке, так и с кофтами и утепленными кроссовками.

Вязаный жилет, который был популярен в 1990-х, в этом сезоне появился даже в коллекциях именитых дизайнеров. В прохладные дни данную модель можно комбинировать с рубашками, платьями миди, и даже кожаными брюками.

Еще одна вещь, которая возвратилась в тренды из прошлого – косынка. При чем это может быть как платок, так и косынка из эко-кожи. Такой головной убор отлично сочетается с дубленкой и курткой из эко-меха.

Данная модель пользовалась особой популярностью у модниц в 1960-х и 1990-х. Сейчас же женщины вновь оценили по достоинству сапоги и ботильоны с квадратным носком. Их можно сочетать как с платьем и дубленкой, так и с джинсами и дутой курткой.

Как сообщал OBOZREVATEL, институт цвета Pantone назвал сразу два новых главных цвета 2021 года, символизирующие стойкость, надежду и счастье.