Какие сумки больше не в моде: названы главные антитренды 2020 года

Один неправильный аксессуар может свести на нет все ваши старания. Например, сумка! Ведь без нее не выходит из дома ни одна девушка.

В связи с этим стилист Юлия Козовая назвала топ-4 сумки, которые больше не в моде. Об этом сообщает Cosmopolitan.

Сумка из сетки

По словам стилиста, этот вариант еще применим для пляжного отдыха, но он уже совсем неактуален для городских луков. Поэтому если вы хотите чего-нибудь простого и одновременно модного, то лучше выбирать не сумку-сетку — а соломенную.

Фото: marieclaire.ua

Поясная сумка овальной формы

Тренд на поясные сумки тоже претерпел изменения. Изначально очень модными считались поясные овальные сумки, как у Gucci, но сейчас они уже не так актуальны. На смену им пришли новые модели — более крупные спортивные, или мини-сумки из плотной кожи, едва заметные на ремне.

Фото: modagid.ru

Фото: modagid.ru

Клатчи

Стилист также отметила: если вы предпочитаете клатчи, то вариант формата А4 лучше оставить в прошлом. Большие клатчи жесткой формы уступили в 2020 году свою популярность объемным "пельмешкам" в стиле Bottega Veneta и другим мягким вариантам.

Фото: cosmo.ru

Фото: spletnik.ru

Сумка на тонкой цепочке

Пожалуй, единственные сумки на цепочке, которые остаются вне времени — это Chanel. Все остальные варианты, по словам эксперта моды, выглядят устаревшими с учетом меняющихся тенденций. Козовая заявила, что для сумок на плече сейчас более актуальны толстые ремешки.

Фото: cosmo.ru

Фото: omode.info

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