Главная Новости
5 декабря • обновлено в 11:41
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Мода

Какие сумки больше не в моде: названы главные антитренды 2020 года

989
Читать материал на украинском

Один неправильный аксессуар может свести на нет все ваши старания. Например, сумка! Ведь без нее не выходит из дома ни одна девушка.

В связи с этим стилист Юлия Козовая назвала топ-4 сумки, которые больше не в моде. Об этом сообщает Cosmopolitan.

Сумка из сетки

По словам стилиста, этот вариант еще применим для пляжного отдыха, но он уже совсем неактуален для городских луков. Поэтому если вы хотите чего-нибудь простого и одновременно модного, то лучше выбирать не сумку-сетку — а соломенную.

Какие сумки больше не в моде: названы главные антитренды 2020 года

Фото: marieclaire.ua

Какие сумки больше не в моде: названы главные антитренды 2020 года
Новости
Не делайте так! Главные антитренды маникюра

Поясная сумка овальной формы

Тренд на поясные сумки тоже претерпел изменения. Изначально очень модными считались поясные овальные сумки, как у Gucci, но сейчас они уже не так актуальны. На смену им пришли новые модели — более крупные спортивные, или мини-сумки из плотной кожи, едва заметные на ремне.

Какие сумки больше не в моде: названы главные антитренды 2020 года

Фото: modagid.ru

Какие сумки больше не в моде: названы главные антитренды 2020 года

Фото: modagid.ru

Клатчи

Стилист также отметила: если вы предпочитаете клатчи, то вариант формата А4 лучше оставить в прошлом. Большие клатчи жесткой формы уступили в 2020 году свою популярность объемным "пельмешкам" в стиле Bottega Veneta и другим мягким вариантам.

Какие сумки больше не в моде: названы главные антитренды 2020 года

Фото: cosmo.ru

Какие сумки больше не в моде: названы главные антитренды 2020 года

Фото: spletnik.ru

Сумка на тонкой цепочке

Пожалуй, единственные сумки на цепочке, которые остаются вне времени — это Chanel. Все остальные варианты, по словам эксперта моды, выглядят устаревшими с учетом меняющихся тенденций. Козовая заявила, что для сумок на плече сейчас более актуальны толстые ремешки.

Какие сумки больше не в моде: названы главные антитренды 2020 года

Фото: cosmo.ru

Какие сумки больше не в моде: названы главные антитренды 2020 года

Фото: omode.info

Ранее OBOZREVATEL подготовил подборку антитрендовых платьев на зиму 2019-2020.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Автор
Кристина Долматова
Теги
Мода Стиль
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги