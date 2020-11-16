Как выглядеть стильно зимой 2021: советы от дизайнера

Каждая девушка должна выглядеть превосходно независимо от погоды. Так, дизайнер TTSWTRS Анна Осмехина подробно рассказала, как зимой 2021 оставаться стильной и красивой.

В этом сезоне не стоит забывать о стиле total black. Об этом эксперт рассказала эксклюзивно для OBOZREVATEL.

Этой зимой не обойтись без приятного легкого пуховика, бомбера, который хорошо сочетается с толстовками и лосинами. К базовому гардеробу стоит добавить боди, облегающие штаны и худи, позволяющие не носить шапку. Всегда в тренде – красиво замиксованные, достаточно простые вещи дополненные одной харизматичной деталью.

В холодное время года обратите внимание на грубую обувь, на аксессуары неоновых цветов, сумки микроскопических размеров. Безусловно, не стоит все эти эффектные детали сочетать в одном образе.

Зимой эффектно будет выглядеть total black с удачным пуховиком и очень яркими кроссовками. Или, допустим, объемные спортивные костюмы с выглядывающим шелковым кружевным топом и роскошными серьгами.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы куртки, которые будут полнить и испортят образ.