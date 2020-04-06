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6 апреля • обновлено в 13:00
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Как выглядеть моложе: топ-5 оттенков в одежде, которые освежают. Фото

1.6т
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Цвет в одежде творит чудеса: он подчеркивает оттенок глаз, поднимает настроение и помогает выглядеть намного моложе своего возраста.

О том, как правильно одеваться, чтобы выглядеть на несколько лет моложе – расскажет OBOZREVATEL.

Желтый цвет

Это один из трендовых цветов сезона весна-лето 2020. Сочетайте желтый с вещами и аксессуарами коричневого цвета. Наряд будет выглядеть стильно и гармонично, а также поможет выглядеть визуально моложе.

Как выглядеть моложе: топ-5 оттенков в одежде, которые освежают. Фото

Фото: pinterest.com

Бирюзовый

Женщинам со светлой кожей стоит отдавать предпочтение более лёгким и светлым тонам, а смуглым подойдет любой оттенок. Бирюзовый визуально "подсвечивает" кожу и делает вас моложе.

Как выглядеть моложе: топ-5 оттенков в одежде, которые освежают. Фото

Фото: femmie.ru

Графитовый

Этот изысканный оттенок – отличное решение для тех, кто предпочитает тёмные тона, но устал от чёрного. В отличие от последнего, он менее контрастный, а потому не подчеркнет небольшие морщинки или темные круги под глазами.

Как выглядеть моложе: топ-5 оттенков в одежде, которые освежают. Фото

Фото: realfashionist

Красный

Также нельзя не упомянуть цвет, который всегда остается в моде. Ведь красный цвет в одежде всегда будет выглядеть стильно, сексуально и молодо.

Как выглядеть моложе: топ-5 оттенков в одежде, которые освежают. Фото

Фото: telegraf.com.ua

Сиреневый

Этот цвет не только освежит вашу внешность, но и поможет выглядеть аристократически стильно. Использование этого оттенка в одежде сделает ваш образ более дорогим.

Как выглядеть моложе: топ-5 оттенков в одежде, которые освежают. Фото

Фото: realfashionist

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о 7 немодных вещах из 2000-х, от которых нужно избавиться в 2020 году: сейчас в моде совсем другие модели и фасоны.

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Автор
Кристина Долматова
Тег
Мода
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