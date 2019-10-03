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3 октября • обновлено в 14:00
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Как всегда быть в тренде: топ-5 вещей, которые должны быть у каждой

1.6т Читать материал на украинском

Модные тенденции меняются практически в каждом сезоне и успевать за ними порой бывает достаточно сложно. Но, на радость всем модницам, существует "базовый гардероб" вещи из которого никогда не потеряют свою актуальность.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, какие вещи должны быть в гардеробе у каждой девушки.

Как всегда быть в тренде: топ-5 вещей, которые должны быть у каждой
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Белая блуза или рубашка

С помощью белой бузки или рубашки можно составить бесчисленное количество стильных комбинаций. Важно правильно подобрать оттенок. Он не должен быть намного светлее зубной эмали.

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

vogue.ua

Принцесса Монако Шарлен

Принцесса Монако Шарлен

vogue.ua

Маленькое черное платье

Классические варианты не устаревают, поэтому такое платье может прослужить очень долго и всегда быть разным благодаря аксессуарам. Необходимо правильно выбрать форму, а также материал платья. Желательно отдать предпочтение дорогим материалам.

Мелания Трамп

Мелания Трамп

vogue.ua

Дуа Липа

Дуа Липа

vogue.ua

Белая футболка

Выбирайте хлопок или фактурные ткани — лен, вискозу. Плечевой шов должен проходить по границе плечевого сустава. Кроме того, такой элемент гардероба не должен прилегать к телу - выбирайте оверсайз.

Мишель Обама

Мишель Обама

vogue.ua

Джулия Хоббс

Джулия Хоббс

vogue.ua

Тренч

Вариант, который никогда не выходит из моды, — это тренч. Элегантный плащ подходит к любому наряду. Такая верхняя одежда может быть из шерсти или габардина, а облегченные варианты — из вискозы, хлопка и шелка.

Меган Маркл

Меган Маркл

vogue.ua

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

vogue.ua

Туфли-лодочки

Такие туфли актуальны почти круглый год, за исключением зимы. Важно, чтобы они были из кожи или замши. Кроме того, следует обращать внимание на каблук - он должен быть устойчивым и удобным.

Летиция Каста

Летиция Каста

vogue.ua

Streetstyle на Неделе моды в Милане

Streetstyle на Неделе моды в Милане

vogue.ua

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие вещи должны исчезнуть из гардероба, поскольку они удешевляют любой образ и делают его нелепым.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Персоны
Мелания Трамп (Melania Trump) Меган Маркл Мишель Обама Эмили Ратаковски
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