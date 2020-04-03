Главная Новости
3 апреля • обновлено в 15:28
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Мода

Как разнообразить гардероб: назван самый модный принт весны 2020

688
Читать материал на украинском

Самым модным принтом, которым можно разнообразить свой гардероб весной 2020 года являются тропики. Этот рисунок разбавит образ, а также сделает его ярче.

Принт вернулся на подиумы благодаря коллекции весна-лето 2020 от Versace, пишет Cosmopolitan.

Versace

Versace

vogue.ua

Пальмы, лианы, экзотические цветы и попугаи - все эти пестрые модные принты на платьях, юбках и даже сумках смогут подбодрить в период карантина. Кроме того, следует обратить внимание и на гавайские рубашки. Их можно сочетать с джинсами или юбками.

Versace

Versace

vogue.ua

Versace

Versace

vogue.ua

Versace

Versace

vogue.ua

Versace

Versace

vogue.ua

Ранее OBOZREVATEL рассказал, какие сумки будут в моде весной 2020.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lady Мода

Коронавирус. Самое важное

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги