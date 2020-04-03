Как разнообразить гардероб: назван самый модный принт весны 2020

Самым модным принтом, которым можно разнообразить свой гардероб весной 2020 года являются тропики. Этот рисунок разбавит образ, а также сделает его ярче.

Принт вернулся на подиумы благодаря коллекции весна-лето 2020 от Versace, пишет Cosmopolitan.

Versace vogue.ua

Пальмы, лианы, экзотические цветы и попугаи - все эти пестрые модные принты на платьях, юбках и даже сумках смогут подбодрить в период карантина. Кроме того, следует обратить внимание и на гавайские рубашки. Их можно сочетать с джинсами или юбками.

Versace vogue.ua

Versace vogue.ua

Versace vogue.ua

Versace vogue.ua

Ранее OBOZREVATEL рассказал, какие сумки будут в моде весной 2020.

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