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7 июня • обновлено в 02:25
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Как носить резиновые сапоги и выглядеть модно: лучшие идеи

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Поскольку в июне продолжается пора дождей, самое время доставать из шкафа резиновые сапоги. Такая обувь практична и не даст ногам намокнуть и замерзнуть.

Весной и летом 2020 года в моде остаются как высокие, так и низкие резиновые сапоги, на небольшом каблуке или с массивной подошвой. Причем комбинировать их можно не только с леггинсами и облегающими брюками: трендовыми будут сочетания с юбками, легкими платьями, костюмами. OBOZREVATEL предлагает подборку из фото самых стильных образов для дождливой летней погоды, чтобы каждая модница смогла их повторить.

С чем носить резиновые сапоги

С чем носить резиновые сапоги

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Модные резиновые сапоги 2020

Модные резиновые сапоги 2020

Pinterest

Модные резиновые сапоги

Модные резиновые сапоги

Pinterest

Стильные резиновые сапоги 2020

Стильные резиновые сапоги 2020

Pinterest

Как носить резиновые сапоги

Как носить резиновые сапоги

Pinterest

Модные резиновые сапоги – фото

Модные резиновые сапоги – фото

Pinterest

Резиновые сапоги на весну – лето 2020

Резиновые сапоги на весну – лето 2020

Pinterest

Высокие резиновые сапоги

Высокие резиновые сапоги

Pinterest

Розовые резиновые сапоги

Розовые резиновые сапоги

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Черные резиновые сапоги

Черные резиновые сапоги

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Яркие резиновые сапоги

Яркие резиновые сапоги

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Мода на резиновые сапоги 2020

Мода на резиновые сапоги 2020

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Резиновые сапоги и брюки

Резиновые сапоги и брюки

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Резиновые сапоги 2020: с чем носить

Резиновые сапоги 2020: с чем носить

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Резиновые сапоги с юбкой

Резиновые сапоги с юбкой

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был озвучен главный тренд в маникюре на лето 2020.

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Читайте все новости по теме "новости Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Алина Мельник
Тема
новости Украины
Место
Украина
Теги
Красота лайфхак Стиль Мода
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