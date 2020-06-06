Как носить резиновые сапоги и выглядеть модно: лучшие идеи

Поскольку в июне продолжается пора дождей, самое время доставать из шкафа резиновые сапоги. Такая обувь практична и не даст ногам намокнуть и замерзнуть.

Весной и летом 2020 года в моде остаются как высокие, так и низкие резиновые сапоги, на небольшом каблуке или с массивной подошвой. Причем комбинировать их можно не только с леггинсами и облегающими брюками: трендовыми будут сочетания с юбками, легкими платьями, костюмами. OBOZREVATEL предлагает подборку из фото самых стильных образов для дождливой летней погоды, чтобы каждая модница смогла их повторить.

С чем носить резиновые сапоги Pinterest

Модные резиновые сапоги 2020 Pinterest

Модные резиновые сапоги Pinterest

Стильные резиновые сапоги 2020 Pinterest

Как носить резиновые сапоги Pinterest

Модные резиновые сапоги – фото Pinterest

Резиновые сапоги на весну – лето 2020 Pinterest

Высокие резиновые сапоги Pinterest

Розовые резиновые сапоги Pinterest

Черные резиновые сапоги Pinterest

Яркие резиновые сапоги Pinterest

Мода на резиновые сапоги 2020 Pinterest

Резиновые сапоги и брюки Pinterest

Резиновые сапоги 2020: с чем носить Pinterest

Резиновые сапоги с юбкой Pinterest

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был озвучен главный тренд в маникюре на лето 2020.

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