Часто задаваемые вопросы, которые я слышу "Как найти свой индивидуальный стиль?", "Как выглядеть дорого, тратя меньше денег?", натолкнули меня на написание этой статьи. Ведь, правда! Мы хотим выглядеть стильно, дорого, эффектно, иметь свой индивидуальный стиль, который бы отражал нашу личность, подчеркивал бы наши достоинства и характер, демонстрировал внешность с лучшей стороны, помогал в достижении целей (а это возможно с помощью имиджа), но не знаем с чего стоит начать в первую очередь.

Тип фигуры

Первое правило и самое главное - это тип фигуры. Обязательно изучите существующие типы фигур и определите свой тип фигуры. Зная свой тип фигуры, вы с легкостью сможете выбрать нужный фасон, крой, фактуру ткани и длину изделия, принт, декор, а также аксессуары и украшения. Ведь именно такая вещь, будь-то платье, рубашка или пальто, будет для вас - идеальной, она украсит вашу фигуру, подчеркнет достоинства, скроет недостатки. Грамотно составленный комплект из "ваших" вещей и создаст тот самый идеальный силуэт "песочные часы", к которому мы все так стремимся. Также тип фигуры поможет вам разбираться в модных тенденциях. Вы сразу будете понимать стоит тот или иной тренд вашего внимания и денег. Тип фигуры подскажет что ваше, а что нет. Всего существует пять типов фигур: "песочные часы", "треугольник" ("груша"), "перевернутый треугольник", "прямоугольник" и "круг" ("яблоко"). Так, например, обладательницам типа фигуры “перевернутый треугольник” необходимо убрать акцент с верхней части тела, тем самым сместить его, добавив объем на талии и бедрах. Это значит, что лучше выбирать приталенный верх и объемный низ (широкие брюки, юбку с запахом, вещи с декором в области бедер). А вот, представительницам типа фигуры “треугольник” (тонкая талия, выраженные бедра, узкая грудная клетка и плечи) наоборот объем нужно сделать на плечах и груди, а бедра визуально маскировать или вытягивать. Выбирайте одежду, которая будет играть в вашу пользу. Часто девушки совершено забывают про этот важный пункт и им кажется, что то восхитительное платье как у её подруги, будет и на ней также замечательно сидеть. Хочу вас расстроить, увы, нет. Обязательно, учитывайте особенности своей фигуры, рост, вес, строение костей.

Черты и форма лица

Второе правило - наравне с типом фигуры необходимо определить черты и форму вашего лица. Лица бывают следующих форм: овальное, круглое, квадратное, прямоугольное, сердцевидное, вытянутое (продолговатое), грушевидное и ромбовидное. Черты лица разделяют на:

Мягкие – контуры внешности плавные, скругленные, сглаженные. Губы сочные, брови в виде дуги, красиво очерченный рот;

Резкие – представляют собой противоположность предыдущего типа. В глаза бросаются угловатые "геометрические" линии. Характер линий в чертах: прямые, ломаные. Рот напоминает ровную линию;

Грубые – выдающаяся большая челюсть, острый подбородок, массивный нос, узкий лоб, небольшие глаза;

Тонкие - классический прямой нос, тонкие губы, утонченная шея, стройные и правильные пропорции лица, не слишком выступающие скулы;

Крупные – на относительно небольшом лице посажены крупный нос, губы и глаза.

Чтобы определить черты и форму лица, станьте перед зеркалом и плотно соберите все волосы назад, затем окиньте взглядом свое лицо и сравните его с перечисленными формами лиц. Данная информация поможет в подборе прически, макияжа, аксессуаров, воротников, украшений и вырезов горловин на одежде.

Колорит внешности.

Третье правило – цвет. Наверно многие слышали о колорите внешности и знают, что каждому типу внешности присуще свои определенные цвета. Об этом достаточно уже написано и сказано, однако опять-таки мы довольно часто пропускаем этот шаг в достижении заветного индивидуального имиджа (выстраивании своих неповторимых образов и гардероба, лучших цветовых комбинаций). Цветотип — это совокупность природных оттенков волос, кожи, глаз. Колориты внешности бывают холодный и теплый, светлый и темный, яркий и приглушенный. Уже сейчас, в домашних условиях, вы можете определить, какие цвета вам идут, для этого вам необходимо снять макияж и тон с лица, подойти к месту с естественным освещением и по очереди к лицу прикладывать однотонные ткани разного цвета. Выберите холодную и теплую гамму, проанализируйте при каких оттенках ваше лицо становиться свежее, кожа ровнее, взгляд ярче и придерживайтесь этих цветовых направлений в одежде, макияже, украшениях и аксессуарах. Но для более точного определения колорита внешности и вашей цветовой гаммы, я, конечно, рекомендую обратиться к профессиональному стилисту-имиджмейкеру.

Возраст

Учитывайте свой возраст. Стиль одежды должен соответствовать возрасту, например, в юном возрасте возможны любые эксперименты со стилем и их смешивание, яркое окрашивание волос, безумные наряды, короткие юбки, то в преклонном возрасте это уже выглядит нелепо, молодости от подобных экспериментов не прибавится, а вот вульгарности – да. Однако независимо от возраста можно выглядеть стильно, элегантно и привлекательно. Вещи необязательно должны быть дорогими, но они должны идеально на вас сидеть. Выбранный вами комплект должен создавать единый гармоничный ансамбль, созвучный с вашими природными данными.