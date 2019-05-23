Как казаться стройнее на пляже: найден способ

Знаменитости нашли способ казаться стройнее на пляже.

Как сообщает издание The Sun, для того, чтобы их талия выглядела стройнее, чем есть на самом деле, девушки выбирают купальники с поясом.

Так, например, в Instagram-аккаунте сестры Ким Кардашьян Хлои появилось фото, на котором она позировала лежа в море в пятнистом слитном купальнике с поясом.

Хлои Кардашьян Фото из Instagram

Похожим снимком поделилась и голландская модель и звезда бренда Victoria's Secret Роми Стрейд во время отдыха на Британских Виргинских островах.

Роми Стрейд Фото из Instagram

Роми Стрейд Фото из Instagram

Тенденцию поддержала победительница американского реалити-шоу "Ученик" Сайан Габбидон. Девушка выложила снимок, на котором она позировала в малиновом купальнике с поясом и в кепке в тон.

Сайан Габбидон Фото из Instagram

Еще две знаменитости, которые выбрали такую же модель купальника, — участницы британского шоу "Остров любви" Кэди Макдермотт и Монтана Браун.

Кэди Макдермотт Фото из Instagram

Монтана Браун Фото из Instagram

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