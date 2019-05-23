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/Мода

Как казаться стройнее на пляже: найден способ

1.6тЧитать материал на украинском

Знаменитости нашли способ казаться стройнее на пляже.

Как сообщает издание The Sun, для того, чтобы их талия выглядела стройнее, чем есть на самом деле, девушки выбирают купальники с поясом.

Так, например, в Instagram-аккаунте сестры Ким Кардашьян Хлои появилось фото, на котором она позировала лежа в море в пятнистом слитном купальнике с поясом.

Как казаться стройнее на пляже: найден способ

Хлои Кардашьян

Фото из Instagram

Похожим снимком поделилась и голландская модель и звезда бренда Victoria's Secret Роми Стрейд во время отдыха на Британских Виргинских островах.

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Как казаться стройнее на пляже: найден способ

Роми Стрейд

Фото из Instagram

Как казаться стройнее на пляже: найден способ

Роми Стрейд

Фото из Instagram

Тенденцию поддержала победительница американского реалити-шоу "Ученик" Сайан Габбидон. Девушка выложила снимок, на котором она позировала в малиновом купальнике с поясом и в кепке в тон.

Как казаться стройнее на пляже: найден способ

Сайан Габбидон

Фото из Instagram

Еще две знаменитости, которые выбрали такую же модель купальника, — участницы британского шоу "Остров любви" Кэди Макдермотт и Монтана Браун.

Как казаться стройнее на пляже: найден способ

Кэди Макдермотт

Фото из Instagram

Как казаться стройнее на пляже: найден способ

Монтана Браун

Фото из Instagram

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что монохромная белая одежда стала новым летним трендом у знаменитостей.

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Яремин Марина
Яремин Марина
Я свой такой еще зимой купила как раз на SvitStyle, как только появились, так как в апреле уже надо было лететь в Египет)
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