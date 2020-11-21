Известный бренд выпустил кроссовки за 5750 долларов: как они выглядят

Известный модный дом Balenciag выпустил кроссовки Track.2 за 5750 долларов, которые нельзя носить.

Дизайнеры бренда создали обувь, полностью выполненную из латуни и покрытой серебром.

Кроссовки представляют собой точную копию обуви 41 европейского размера. Модную обувь создали в Италии.

Track Sculpture состоят из 16-ти отдельных частей, спаянных между собой. Их можно приобрести на сайте Balenciaga и в магазинах бренда в Нью-Йорке за 5750 долларов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, обувь с 70-х стала новым женским трендом осени 2020.