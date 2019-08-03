Готовимся к осени: топ-5 вещей, без которых не обойтись

До осени остался всего месяц, потому пришло время задуматься о базовом гардеробе на все случаи жизни, чтобы быть модной и стильной.

OBOZREVATEL предлагает для читателей топ-5 вещей, которые пригодятся в новом сезоне, несмотря на вечно меняющиеся тренды.

№1. Платье миди с длинным рукавом

Этот вариант идеален тем, что его можно носить под любую обувь и верхнюю одежду. В магазинах полно разных фасонов, красочных цветовых гамм и тканей, которые устроят даже самых привередливых модниц.

№2. Тренч-макси

Классические тренчи никогда не выйдут из моды и подойдут на все случаи жизни. Их можно носить под сапоги на каблуках и без, туфли, лоферы или кеды, что никогда не будет выглядеть неуместно. Длина макси будет актуальна осенью, а эта вещь отлично послужит и в следующем году.

№3. Шарф

ASOS

Вязанные, кашемировые, шелковые шарфы и банданы – все это станет отличным дополнением к ежедневному луку и станет яркой деталью в вашем образе.

№4. Ботильоны

Удачно подобранные ботильоны могут радовать несколько сезонов подряд. Эта обувь никогда не будет неактуальной, подойдет под любой лук. Главный критерий выбора – качественный материал. Кому же захочется попасть под дождь и промочить ноги?!

№5. Свитер

Это, пожалуй, самая базовая вещь в гардеробе, без которой не обойтись в холодное время года. Лучше всего выбирать натуральные ткани. Так можно обезопасить себя от ненужной аллергии и растягивающегося материала, который будет непригоден для носки в следующем сезоне. При выборе можно дать волю воображению, а после сочетать с любой вещью в вашем гардеробе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы топ-5 вещей из прошлого, которые вновь стали модными.

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