Главный тренд СССР брюки-клеш вернулись в моду: как носили и чем особенны

Расклешенные брюки пользовались огромной популярностью у модниц и модников всего мира в разные эпохи. Они были главной модной "фишкой" среди моряков начиная с 19 века, спровоцировали настоящий стильный "бум" в 70-е годы в СССР и о них неоднократно вспоминали в 2000-х.

В 2020 году расклешенные брюки вновь стали одним из самых трендовых предметов гардероба. OBOZREVATEL рассказывает читателю, почему брюки-клеш были самым скандальным предметом одежды в СССР, как их тогда носили и как создавать образы сейчас.

История брюк-клеш: откуда появились

В 19-м веке брюки-клеш были главной отличительной чертой у американских и европейских моряков – их форма подразумевала наличие брюк из светлой либо темной (в зависимости от страны и сезона) материи, которые, как правило, были довольно широкими — чтобы в случае падения в воду или кораблекрушения при необходимости быстро освободиться от стесняющей движения одежды. Узкие брюки "на плаву" снять не так-то просто.

Брюки-клеш ввели в моду моряки back-in-ussr.com

Назывались такие брюки на французский манер – cloche (в переводе – "колокол"). В повседневный обиход cloche вошли как "клёш", "клеши" или даже "клеша", с ударением на последний слог.

Почему брюки-клеш запрещали носить в СССР и за что их любила советская молодежь

Наибольшую популярность брюки-клеш приобрели в 60-е годы среди хиппи, которые расшивали их цветочками как символами свободы. Примечательно, что тогда брюки носили и парни, и девушки. В конце 60-х мода на расклешенные штаны дошла до СССР, однако ни такую модную новинку, ни само движение хиппи советская власть не одобрила.

Как носили брюки-клеш. Фото back-in-ussr.com back-in-ussr.com

В начале 70-х брюки-клеш приобрели особую популярность. Можно было встретить разнообразные модели брюк – с бахромой, с молнией, с огромными "колоколами" снизу. Более того, брюки-клеш начали шить из разнообразных тканей (изначально это была обычная брючная ткань, позже – джинс). В те времена появились и стандарты пошива брюк. Так, если ширина под коленом была 21 см, то у щиколотки она должна была быть – 23 см. Брюки-клеш советские модники дополняли цветастыми рубашками и туфлями на платформе.

Карикатуры на лохматых юношей в клешах регулярно публиковали сатирический журнал "Крокодил" и студенческие стенгазеты. Приличные молодые люди – "идейные комсомольцы" расклешенных брюк в СССР не носили.

Брюка-клеш в СССР: как носили Фото back-in-ussr.com

Чтобы купить такой предмет гардероба, нужно было рискнуть репутацией, приходилось охотиться за дефицитом, покупать штаны у спекулянтов-фарцовщиков или перешивать обычные брюки так же, как это делали в 1960-е американские хиппи. Некоторые особенно усердные советские граждане перешивали свои штаны до карикатурной ширины.

В середине 70-х в модных журналах начали появляться выкройки расклешенных брюк, а промышленность начала их массовый выпуск.

Главный модный тренд СССР: как носили брюки-клеш Фото back-in-ussr.com

Впрочем, к началу 80-х мода на брюки-клеш в СССР начала утихать, а штаны становились все уже.

Главный тренд СССР брюки-клеш вернулись в моду: как носили и чем особенны Фото back-in-ussr.com

Брюки-клеш в 2020: как носить и почему вернулись в моду

После советской эпохи брюки-клеш также возвращались в моду и в начале 2000-х –девушки носили слегка расклешенные штаны нежных пастельных или, напротив, ярких цветов, сочетая их с сандалиями на высоком каблуке или на танкетке. Также были популярными модели с разрезанными внизу штанинами, джинсовые варианты "клеш" и другие.

Джинсы-клеш в 2020 году: как носить Оdezhda.guru

Однако в эпоху "нулевых" расклешенные штаны не сумели надолго задержаться на пике популярности – в скором времени их сменили прямые модели и обтягивающие "скинни".

Постепенное возрождение интереса к расклешенным брюкам началось весной в 2019 году с джинсового сегмента. В настоящее время актуальны различные варианты: от деловых моделей брюк до разноцветных, игривых моделей. Носить их можно с пиджаками и туфлями на шпильке, с кроссовками и футболками, с рубашками и сандалиями.

Как носить брюки-клеш в 2020 году lifestylewomens.ru

Как носить брюки-клеш в 2020 году lifestylewomens.ru

Как носить брюки-клеш в 2020 году lifestylewomens.ru

Как носить брюки-клеш в 2020 году lifestylewomens.ru

Стоить отметить, что мужские штаны-клеш после 70-х годов в массовую моду так и не возвращались. По результатам опроса, проведенного в конце весны 2020 года, брюки клеш вошли в десятку самых популярных женских вещей всех времен.

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