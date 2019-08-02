Это снова модно: топ-5 вещей, которые вернулись из прошлого

Как известно, мода никогда не стоит на месте, но самые популярные тренды постоянно возвращаются через какое-то время.

Издание Cosmopolitan обнародовало топ-5 вещей, которые вернулись из прошлого и вновь стали популярными.

Mom jeans – эта фактура была очень популярна в 80-х, став символом эпохи. Им на смену пришли скини и другие модели, но в последние сезоны джинсы с завышенной талией вновь набрали популярность.

Кендалл Дженнер и Виктория Бэкхем

Tie dye – разноцветный и яркий принт приобрел огромную популярность в 60-70х годах благодаря хиппи. Сейчас яркая палитра активно используется звездами, хипстерами и приверженцами раста-культуры. Принт отлично вписывается в капсульный гардероб для отпуска.

Джиджи Хадид и Ирина Шейк

Казаки – первая волна популярности пришлась на начало прошлого века. Ковбои и фильмы в жанре вестерна сделали казаки хитом. В 2000-х они ненадолго вернулись. А последние два сезона стали новым трендом. Сапоги используют с юбками, брючными костюмами, платьями – с чем угодно.

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Slip dress – в 90-х годах мода на такие платья была знаковой частью культуры тех времен. Тогда на красных дорожках в таких нарядах появлялись известные модели и звезды. В последние несколько сезонов этот стиль вышел на всеобщий уровень. Светские львицы, тусовщицы и просто гламурные модницы выбирают такие платья под пиджак, кеды, а звезды приходят в них на светские мероприятия.

Бри Ларсон и Лили Джеймс

Ретро-купальник – заслуживает особого внимания в списке. В 60-х годах на пляже не было принято выставлять все свои прелести для посторонних глаз. Раздельные купальники с завышенной талией стали верхом раскрепощенности для женщин, привыкших укутываться в плавательные костюмы. Мода на ретро вернулась в последние годы. Звезды активно используют такие купальники для фотосессий, ведь они корректируют фигуру и делают силуэт более женственным.

Тина Канделаки и Рианна

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