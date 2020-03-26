Дизайнер Зеленской начал шить защитные костюмы для медиков

Украинский дизайнер Иван Фролов, известный сотрудничеством с первой леди Украины Еленой Зеленской, начал шить защитные костюмы для медиков.

Об этом рассказал сам модельер на своей странице в Instagram.

Иван Фролов Instagram @ivfrolov

Так, по словам Фролова, вся его команда находилась на карантине, однако благотворительная инициатива стимулировала их вернуться к работе. Всего за один день дизайнер со своими помощниками пошил 51 защитный костюм для медиков.

"За сегодня мы отшили 51 защитный костюм, вручную раскроили больше сотни, разработали дополнительный мужской универсальный размер. Конечно, потребности медиков значительно превышают наши возможности, поэтому мы заручились поддержкой наших постоянных партнеров, которые обычно помогают нам в тиражировании коллекций для магазинов по всему миру", – пишет Иван.

Кроме того, дизайнер отмечает, что во время работы все придерживались советов ВОЗ во время карантина: работали в защитных масках, пользовались антисептиками и сохраняли дистанцию.

Иван Фролов Instagram @ivfrolov

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что дизайнер из Сан-Франциско Даниэль Баскин занялась разработкой медицинских масок в виде человеческого лица, которые смогут защитить от вирусов и разблокировать смартфон.

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