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Дешево и со вкусом: всплыли детали о наряде Зеленской на Дне Независимости

3.3т Читать материал на украинском

Образ первой леди Украины Елены Зеленской на День Независимости обошелся максимум в пять тысяч гривен.

Такую сумму насчитали в издании "КП в Украине", выяснив бренды одежды, которую жена президента Владимира Зеленского выбрала на торжественное мероприятие.

Так, платье первой леди от украинского бренда PICO относится к разряду бюджетных – от 1200 до 2480 тысяч гривен.

Елена Зеленская в белом платье

Елена Зеленская в белом платье

instagram/olenazelenska_official

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Классические серые лодочки на широком каблуке от Kachorovska atelier стоят около 2600 тысяч гривен. Эту обувь Зеленская выбрала и на встречу гостей в Мариинском дворце.

Зеленская выбрала белое платье и серые лодочки

Зеленская выбрала белое платье и серые лодочки

instagram/olenazelenska_official

Платье Зеленской сзади

Платье Зеленской сзади

instagram / mrszelenska.daily

Елена и Владимир Зеленские

Елена и Владимир Зеленские

instagram/olenazelenska_official

Елена и Владимир Зеленские на торжественных мероприятиях

Елена и Владимир Зеленские на торжественных мероприятиях

instagram / mrszelenska.daily

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленская уже неоднократно выбирала белую гамму на торжественные мероприятия. Недавно она встретила супругу премьер-министра Израиля в сдержанном светлом платье и туфлях-лодочках.

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Персоны
Елена Зеленская Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Мода шоу-бизнес Стиль
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Если честно,то я рад за них,у них хоть какие-то перемены....
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