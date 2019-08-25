Дешево и со вкусом: всплыли детали о наряде Зеленской на Дне Независимости

Образ первой леди Украины Елены Зеленской на День Независимости обошелся максимум в пять тысяч гривен.
Такую сумму насчитали в издании "КП в Украине", выяснив бренды одежды, которую жена президента Владимира Зеленского выбрала на торжественное мероприятие.
Так, платье первой леди от украинского бренда PICO относится к разряду бюджетных – от 1200 до 2480 тысяч гривен.
Елена Зеленская в белом платье
instagram/olenazelenska_official
Классические серые лодочки на широком каблуке от Kachorovska atelier стоят около 2600 тысяч гривен. Эту обувь Зеленская выбрала и на встречу гостей в Мариинском дворце.
Зеленская выбрала белое платье и серые лодочки
instagram/olenazelenska_official
Платье Зеленской сзади
instagram / mrszelenska.daily
Елена и Владимир Зеленские
instagram/olenazelenska_official
Елена и Владимир Зеленские на торжественных мероприятиях
instagram / mrszelenska.daily
Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленская уже неоднократно выбирала белую гамму на торжественные мероприятия. Недавно она встретила супругу премьер-министра Израиля в сдержанном светлом платье и туфлях-лодочках.
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