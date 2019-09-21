Декольте до пупка: 50-летняя Лопес произвела фурор на показе Versace

Американская певица Дженнифер Лопес произвела фурор, завершая модный показ Versace весна-лето 2020.

50-летняя дива дерзкой походкой вышла на подиум в эффектном платье с тропическим принтом, которое едва закрывало тело и буквально развивалось по воздуху (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Наряд от Донателлы Версаче создан из легкой полупрозрачной ткани. Дизайнер открыла декольте Лопес практически до пупка, оголив также бока и ноги, создав провокативный и смелый образ.

Американская звезда достойно продемонстрировала откровенное платье, вызвав овации и восхищенные взгляды, несмотря на возраст.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лопес поделилась с поклонниками ярким фото, на котором позировала в белом купальнике. Это вызвало ажиотаж в сети.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал