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21 сентября • обновлено в 04:08
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Декольте до пупка: 50-летняя Лопес произвела фурор на показе Versace

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Американская певица Дженнифер Лопес произвела фурор, завершая модный показ Versace весна-лето 2020.

50-летняя дива дерзкой походкой вышла на подиум в эффектном платье с тропическим принтом, которое едва закрывало тело и буквально развивалось по воздуху (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Наряд от Донателлы Версаче создан из легкой полупрозрачной ткани. Дизайнер открыла декольте Лопес практически до пупка, оголив также бока и ноги, создав провокативный и смелый образ.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

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Американская звезда достойно продемонстрировала откровенное платье, вызвав овации и восхищенные взгляды, несмотря на возраст.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лопес поделилась с поклонниками ярким фото, на котором позировала в белом купальнике. Это вызвало ажиотаж в сети.

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Персоны
Дженнифер Лопес Донателла Версаче
Теги
Мода шоу-бизнес
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