Что носить весной-2019: топ-5 модных трендов

Весна намного ближе, чем кажется. Так почему бы не начать к ней понемногу готовиться?
OBOZREVATEL подготовил топ-5 модных трендов, которые будут особенно популярны весной 2019-го.
Белые брюки
Белоснежные брюки станут абсолютным must-have предстоящей весны. Главное, чтобы они не стесняли ваших движений и были абсолютно комфортными. Это могут быть как прямые брюки, так и клеш — выбор за вами. Также модные эксперты советуют подбирать их из габардина или шелка. Кроме того, присмотритесь к вариантам на завышенной талии в стиле ретро, такие штаны будут на пике популярности.
Фото: modagoda.com
Фото: modagoda.com
Фото: modagoda.com
Футболка с эффектом 3-D
Весной 2019-го многие дизайнеры предлагают отказаться от громких логотипов на футболках, таких как Fendi, Balenciaga и Gucci, и наоборот обратить свое внимание на скромные хлопковые майки с эффектом 3D. Самые удачные варианты можно найти в коллекциях Stella McCartney и Paco Rabanne.
Фото: clutch
Брюки карго
Рабочая униформа продолжает захватывать модные показы. На смену рабочим комбинезонам пришли брюки карго. Это объемные штаны с большим количеством карманов в стиле Лары Крофт. Они были популярны еще в 90-х, и вернулись в моду.
Фото: mylitta.ru
Фото: mylitta.ru
Блестящее мини
Весной первым делом хочется продемонстрировать ноги. По этому стоит обратить свое внимание на платье в пайетках, которое подойдет для всех вечеринок. При выборе наряда обращайте внимание на объемные плечи, декорированные рюшами, или на актуальную длину платья.
Фото: styletoday.ru
Фото: clutch
Фото: styletoday.ru
Куртка с бахромой
Ковбойский стиль перекочевал и в верхнюю одежду. Но теперь дизайнеры не просто подражают дикому западу, а интерпретируют все на современный манер. Сочетание денима и замши, бахрома на куртках и сумках — все это завоевало модные показы весна–лето 2019.
Фото: lediinter.net
Фото: differed.ru
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