МоваЯзык

Топ-темы:

Что нельзя носить женщинам после 40 лет: названы 4 вещи. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Мода
1,1 т.
Что нельзя носить женщинам после 40 лет: названы 4 вещи. Фото

Что нельзя носить женщинам после 40 лет: названы 4 вещи.

Многие женщины часто допускают ошибки в выборе гардероба, особенно это актуально для дам после 40 лет. Нередко их наряды выглядят нелепо и вовсе не по возрасту.

В связи с этим издание "Рамблер" рассказало, какие вещи нельзя носить женщинам после 40 лет, чтобы не выглядеть смешно и нелепо.

Очки с принтованной оправой

Аксессуары и украшения могут первыми выдать ваш возраст. Поэтому к их выбору стоит подходить особенно серьезно. После 40 стоит отказаться от принтованных очков, особенно с "детскими" подвесками. Такая деталь на взрослой женщине будет выглядеть нелепо и нисколько не прибавит статуса.

like-myself.ru

like-myself.ru

Серый total look

Серый цвет придает такой же оттенок и лицу, отчего кожа выглядит блеклой и увядающей, а морщины становятся более заметными. Поэтому женщинам после 40 стоит отказаться от таких нарядов и разбавлять свой образ более яркими вещами.

kakprosto.ru

kakprosto.ru

Платье с пайетками

Пайетки сами по себе коварны, но на зрелой женщине они будут смотреться еще и безнадежно дешево и безвкусно. К тому же такое платье будет визуально полнить даже идеальную фигуру.

nashamodaopt.ru

nashamodaopt.ru

Огромная бесформенная сумка

После 40 лет женщинам также стоит отказаться от больших бесформенных сумок. Они сделают их образ неряшливым и дешевым.

avrorra.com

avrorra.com

Ранее OBOZREVATEL подготовил топ-5 крутых вещей, которые стилисты не советуют носить после 30 лет.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Мода
Поделиться в Facebook
  2. Lady
  3. Мода