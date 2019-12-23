Что надеть на католическое Рождество 25 декабря: топ-5 нарядов

В среду, 25 декабря, верующие католической церкви отмечают Рождество Христово. По традициям, проводить этот праздник стоит в чем-то новом, а если по каким-либо причинам это невозможно, то в вашей одежде должен быть белый элемент.

Также при выборе наряда для Рождества важно помнить о том, что это тихий семейный праздник, поэтому лучшее правило для одежды — скромность. OBOZREVATEL подготовил топ-5 праздничных образов.

Платье с воланами и рюшами

Волнистые детали на платье с рюшами — символ женственности и изящества. Поэтому это станет лучшим вариантом наряда на католическое Рождество. Отметим, что длину стоит выбирать миди или макси. Что касается цвета платья, то особенно актуальными будут: белый, жемчужный, зеленый, синий, голубой или золотистый.

Фото: mylitta.ru

Фото: mylitta.ru

Фото: modnica-shop.com

Бархатное платье

Бархатные платья стали настоящим трендом грядущей зимы. Отметим: помимо того, что они создают поистине стильный и роскошный образ, с их помощью можно еще подчеркнуть женственность фигуры. Цвет платья можно выбирать любой, красиво будет смотреться как трендовый горчичный или фиолетовый, так и более спокойные оттенки — изумрудный, темно-синий.

Фото: jk-style-fashion.com

Фото: womenshealth.su

Фото: womenshealth.su

Юбка и блузка

Для празднования Рождества дома лучше выбрать многослойную юбку. А если вы собираетесь в гости — отлично подойдет юбка А-силуета с кружевом или бахромой. Отметим, что дополнить образ вы можете блузкой на короткий рукав.

Фото: lifestylewomens.ru

Фото: pinterest.com

Фото: site-dlya-zhenschin.ru

Брючный костюм

В любой обстановке выручит классический брючный костюм. На праздник можно надеть нарядный ансамбль на основе брюк и пиджака с пышными рукавами. Либо заменить брюки на юбку — выбор за вами.

Фото: x-moda.ru

Фото: fashion-woman.com

Фото: vogue.co.uk

Брюки-клеш и блузка

Также идеальным вариантом для празднования католического Рождества станет ансамбль на основе брюк-клеш и блузки со спущенными плечами. Она придаст изюминки вашему образу и сделает его еще более женственным.

Фото: pinterest.com

Фото: brandshops

Фото: ladykiss.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказал о традициях, истории и о том, что нельзя делать в католическое Рождество.

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