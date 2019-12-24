Что будет модно зимой 2020: топ-5 лидирующих трендов

Узнать о том, что будет модным и трендовым уже совсем скоро — всегда приятно и интересно. Мода на вещи из сезона в сезон меняется просто кардинально.

Поэтому OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, какие вещи будут доминировать зимой 2020 года.

Цветная кожа

Кожаная одежда успела стать трендовой в сезоне осень-зима 2019-2020. Это эффектно, эпатажно и просто стильно. Отметим: если классический черный уже занял почетное место в вашем шкафу — присмотритесь к цветным вариантам.

Фото: instagram/the.ruee

Фото: vot-tac.ru

Фото: vot-tac.ru

Платье-мини с квадратным декольте

Также особенно популярным зимой 2020 года будет короткое платье с пышной юбкой в викторианском стиле. Такой вариант отлично подойдет для вечеринки или любого другого праздничного вечера. Отметим, что вы можете выбрать модель с длинными рукавами или на широких бретелях.

Фото: prettylittlething.com

Фото: instagram/khaite_ny

Фото: instagram/kendam.official

Клетчатый total-look

Если вы хотите купить одежду, которая точно останется актуальной несколько сезонов подряд — инвестируйте в вещи с клеткой. Они не выйдут из моды, кажется, никогда. Зимой 2020 года смело одевайтесь в этот принт с головы до ног.

Фото: vogue.ua

Фото: reactor.inform.kz

Фото: novy.tv

Ванильно-розовый цвет в одежде

Вещи ванильно-розового цвета будут очень популярными зимой 2020 года. Дизайнеры советуют их сочетать с разными вариациями оранжевого, чтобы выглядеть модно и незабываемо.

Фото: instagram/unanormaydosjean

Фото: instagram/unanormaydosjean

Фото: glamour.ru

Массивная платформа

Обувь на толстой подошве просто обязана появиться в вашем гардеробе в 2020 году. Зимой носите высокие сапоги на массивной платформе с юбками А-образного силуэта, а в пару к ботильонам или босоножкам выбирайте трикотажные брюки.

Фото: liza.ua

Фото: liza.ua

Фото: fashion-woman.com

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