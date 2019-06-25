Акцент на нежность: идеи маникюра на выпускной-2019

Годы школьной жизни позади, а вот подготовка к выпускному вечеру в самом разгаре. Чтобы создать идеальный образ, нужно продумать все детали.

OBOZREVATEL собрал самые оригинальные идеи маникюра для выпускного вечера-2019, которые сделают образ завершенным.

В 2019 году в тренде простой и максимально приближенный к естественности нюдовый маникюр. Такой вариант подчеркнет нежность и не будет отвлекать от деталей вечернего образа. Вместе с тем, светлые тона также смогут добавить свою неповторимую изюминку образу и подчеркнут индивидуальность.

Прибегать к экспериментам с декором можно и нужно. Здесь пригодятся блестки, ленты, принты, стразы, роспись, втирка. Главное — вовремя остановиться, чтобы не переборщить с креативом.

Идеи маникюра в светлых и нюдовых тонах

Оригинально подчеркнуть образ можно с помощью синего маникюра. Он будет идеально сочетаться как с нежной, так и с яркой палитрой, а также с голубым, сиреневым, фиолетовым. Удачным будет и сочетание с белым, черным и серебристым оттенками.

Идеи синего маникюра

Впрочем, каждый образ индивидуальный по-своему, подчеркнуть его можно и с помощью классических цветовых сочетаний, или же оригинальных вариаций, которые будут идеально подходить именно к вашему наряду.

Идеи маникюра на выпускной-2019

Ранее OBOZREVATEL опубликовал подборку теплых слов, которыми родители могут поздравить детей с выпускным-2019.

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