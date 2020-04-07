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7 апреля • обновлено в 15:30
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/ Блоги - Женский журнал

Лилия Ахремчик
Лилия Ахремчик
Тренер, психолог Все статьи автора

Для секса молодость необязательна

7.3т

Жили где-то, были он и она, пока однажды ни встретились. На тусовке или вечеринке, не суть важно. Важно, что напряжение между ними возникло и проскочила искра. Флирт, переписки... Она его хочет, он ее - тоже, но, естественно, оба делают вид, что им просто интересно общаться друг с другом... Снова вечеринка... Они близко друг к другу... Запах... Приятные слова... Они целуются до умопомрачения... И оба готовы не останавливаться на этом, куда-нибудь поехать продолжить... Но она говорит: "Стоп. Не сейчас... Не в этот раз... Когда, не знаю...".

Все дело в том, что она старше, как ей кажется, катастрофически - на двенадцать лет. У нее есть прошлое, дети и неидеальное тело, а он молод, хорош собой и ему доступны любые девочки с упругими телами и выдающимися формами. Куда она со своим растянутым животом и целлюлитом на бедрах? Это же позору не оберешься, когда разденешься. Это же у парня все упадет, если он ее такой увидит. Это же никакому сексу толком не отдашься, все будешь думать, как живот втянуть и позу поудачней принять. Никакое белье не скроет, что грудь уже не торчком.

Что же делать? Принять, как факт, что ты старая и завязать с сексом. Секс - это для молодых и упругих, а ты уже вышла в тираж. Отринь земное, начинай думать о вечном.

Так ведь ты себе говоришь? Или, может, это мама так твоя говорит? Или подруги с потухшими глазами? Люди ведь чего только ни придумают, чтоб не чувствовать собственную ущербность: "Я не могу, пусть и она не делает. Придумала тоже - с молодым трах*ться". Вот у тебя и стыд. Пристыдили. И ты сама продолжила стыдиться: "Ну, в самом деле, как я перед ним покажусь?".

Предполагаю, что мужчина в курсе, с кем собирается сексом заняться. Видит, думаю, чувствует и понимает, что ты не девочка. Мысленно он тебя уже сто раз раздел и десятисекундный фильм в голове прокрутил. Хотел бы девочку, имел бы девочку. А раз нет, значит, влечет что-то другое. Может быть, женственность... Сексуальность... Манкость... Внутренняя свобода... Запах... Энергетика... Жаль только одного, что он это ценит в женщине, а ты в себе - нет.

Если ты зажата и стесняешься, как подросток, то тогда действительно в соревновании с молодостью проиграешь. В том возрасте это уместно, в твоем - нет. В тебе ценно то, чего не могло быть тогда - знание себя, своего тела, своих пристрастий, уверенность в себе, притяжение к мужскому, любовь к жизни.

Да и что там за импринты в голове у мужчины, даже он сам не знает - его просто влечет, и все. И в его фантазиях далеко не всегда юные девы.

А так-то для раскрепощения полезно порно смотреть... Чтоб уверовать, что для эрекции и секса совсем необязательны молодость и идеальное тело.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

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Лилия Ахремчик Лилия Ахремчик
Теги
Отношения Секс
Источник
Источник: Facebook Лилии Ахремчик
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Так никто и не спорит, что тети бальзаковского возраста это супер, а если тетя обладает всякого рода техниками и раскрепощена, то молодость может быть не в фаворе.
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