Умерла самая старая женщина Европы: как она выглядела

В Италии умерла самая старая женщина в Европе Джузеппина Проджетто.

Итальянка скончалась в возрасте 116 лет и 37 дней, пишет ANSA.

Проджетто была вторым старым человеком в мире после 117-летней японки Чихо Мияко.

Джузеппина Проджетто ANSA

Она родилась в 1902 году в поселке Ла Маддалена на Сардинии. С 1960-х жила в селе под Флоренцией, куда переехала с сыном Ренато Фрау, который погиб в возрасте 39 лет, пытаясь спасти утопленника у порта Ливорно на западе Италии.

Джузеппина Проджетто ANSA

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