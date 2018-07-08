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Умерла самая старая женщина Европы: как она выглядела

1.1тЧитать новость на украинском

В Италии умерла самая старая женщина в Европе Джузеппина Проджетто.

Итальянка скончалась в возрасте 116 лет и 37 дней, пишет ANSA.

Проджетто была вторым старым человеком в мире после 117-летней японки Чихо Мияко.

Джузеппина Проджетто

ANSA

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Она родилась в 1902 году в поселке Ла Маддалена на Сардинии. С 1960-х жила в селе под Флоренцией, куда переехала с сыном Ренато Фрау, который погиб в возрасте 39 лет, пытаясь спасти утопленника у порта Ливорно на западе Италии.

Джузеппина Проджетто

ANSA

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, на 90-м году жизни умер украинский диссидент, один из авторов акта "О Независимости Украины", Левко Лукьяненко.

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