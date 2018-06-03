У меня есть свой секрет счастья – Маша Ефросинина

Известная телеведущая, актриса, модель и филантроп Маша Ефросинина на днях официально стала первым в Украине Почетным Послом Фонда ООН в области народонаселения.

Подобный статус впервые был предоставлен украинке для Представительства UNFPA (United Nations Population Fund является международным агентством по развитию, что способствует продвижению права каждой женщины, каждого мужчины и каждого ребенка наслаждаться здоровой жизнью и равными возможностями - Ред), которое входит в регион Восточной Европы и Центральной Азии. Это звание предусматривает поддержку активностей в области народонаселения, направленных, кроме борьбы с домашним насилием, на обеспечение гендерного равенства, а также интересов и возможностей украинской молодежи.

Маша Ефросинина на протяжении многих лет активно борется за права женщин в Украине, помогает тем, кто подвергается домашнему насилию, а также просто поддерживает добрым словом и мудрыми советами всем, кто обращается к ней. Любой человек может просто написать Маше Ефросининой в социальных сетях и, скорее всего, он непременно получит ответ. Среди современных представителей шоу-бизнеса - это редкость.

Маша Ефросинина Пресс-служба UNFPA

OBOZREVATEL пообщался с Машей о ее планах на будущее, трудностях в работе и семейной жизни.

- Маша, на ваши плечи ложится новый ответсвенный груз: вам предоставили очень серьезный статус Почетного посла Фонда ООН. Чем вы планируете заняться в первую очередь в новом статусе и есть ли какие-то определенные планы на будущее.

- В партнерстве с Фондом ООН мы в значительной степени сможем расширить наши возможности говорить о проблемах домашнего насилия открыто и всячески будем помогать женщинам справиться с их проблемами, почувствовать себя более уверенными.

В ближайшем будущем планирую посетить шелтеры - центры реабилитации для женщин, которые страдают от насилия. Это огромная проблема. Бывают случаи, когда женщин сильно избивают дома и они вынуждены обращаться в подобные организации. Они вынуждены убегать из дома в поисках приюта и в таких структурах им предоставляют помощь: медицинскую, психологическую и юридическую. У нас об этом мало говорят. Я хочу посетить эти места и поговорить с женщинами, они в этом нуждаются. Моя основная функция - давать им силы и веру в то, что они могут выбраться из своих проблем. Мне кажется, я знаю, что говорить, какие слова находить для того, чтобы они начали новую жизнь.

- Несмотря на то, что у Маши Ефросининой традиционно много работы, вам блестяще удается все успевать: вы прекрасно выглядите, а значит – много над собой работаете, вы – успешная бизнес-вумен, любящая жена и отличная мама. Как у вас это получается?

- Я очень строго отношусь к планированию и никогда не уделяю время тому, что для меня не является принципиально важным: какие-то бессмысленные встречи, вечеринки, на все это у меня нет времени. Я очень много за период своей карьеры сделала в качестве помощи или услуги и потеряла много времени. Теперь не повторяю своих ошибок.

Маша Ефросинина с семьей Пресс-служба UNFPA

- Маша, большая часть вашей социальной работы состоит в общении с женщинами. Это обиженные, угнетенные девушки, которые незаслуженно пострадали от насилия: физического и морального. Основным инструментом общения с аудиторией для вас являются социальные сети. У многих известных личностей за развитием аккаунтов следят другие люди - это их работа. А вы всегда самостоятельно общаетесь с тем, кто в вам обращается в Инстаграме? Или, может быть, есть люди, которые помогают отвечать на те сотни писем, которые приходят к вам ежедневно?

- Нет, я делаю это исключительно самостоятельно.

- Вы, получается, пропускаете каждую ситуацию через себя: сопереживаете, советуете, помогаете – это большая ответственность. Скажите, у вас никогда не возникало такого чувства, что эта самая ответственность начинает на вас давить?

- Я установила свой психологический лимит, и если я чувствую, что мои силы иссякают - я отрываюсь от работы. Когда я только начинала заниматься благотворительностью, мне тысячами начали приходить письма с просьбами. Часто люди просили дать им денег, и таких писем было очень много. Тогда я позвонила главе одного благотворительного фонда, расплакалась, рассказала ей, что я не справлюсь с таким грузом: я часами работаю над тем, чтобы все читать и отвечать. На что она ответила, что у меня есть своя жизнь и свои дети, о которой забывать нельзя. Я отвечаю людям и помогаю им только там, где у меня хватает сил, мне помогает этот лимит.

- Ваша работа довольно сложная, особенно в эмоциональном плане. И, наверняка, бывают тяжелые дни, вы устаете, у вас может быть плохое настроение. Трудности на работе могут негативно влиять на ваши отношения внутри семьи?

- Моя семья меня понимает. Бывает такое, что я прихожу домой и говорю мужу: Тимур, у меня был плохой день, я абсолютно не в настроении, пойду почитаю книгу. Тогда он тоже идет читать книгу в другую комнату, и мы не трогаем друг друга.

Маша Ефросинина и представитель UNFPA в Украине Каспар Пик Пресс-служба UNFPA

- Маша, а вы не задумывались о карьере политика?

- Я никогда не даже не думала об этом. На сегодняшний день я больше пользы могу принести своей социальной работой, которой, к тому же, у меня очень много. Но, когда я буду чувствовать, что в политической сфере появилась ниша, где я могу быть полезной - тогда и буду размышлять об этом. Пока же политических амбиций нет.

- Я слышала, что вашим кумиром является Мишель Обама. Она – первая леди, прекрасная мама, отличная жена. За что еще вы любите эту женщину?

- Да, я восхищаюсь этой женщиной - она настоящая, лучезарная, всегда улыбчивая и просто восхитительная. Ее улыбка несет добро.

- Пока вы не очень хотите быть политиком, а хотели бы стать первой леди?

- Я даже не знаю, как правильно ответить на этот вопрос (смеется). Я всегда хотела и хочу быть лучшей версией самой себя. В этом секрет счастья, наверное.

- Так как основная ваша целевая аудитория – женщины, что в можете порекомендовать им для того, чтобы изменить свою жизнь в лучшую сторону? Или хотя бы начать менять.

- Нужно сделать что-то такое, что ты от себя ожидаешь менее всего. Это могут быть разные поступки, но обязательно они должны быть перпендикулярны привычным для вас действиям. Прыжок с парашютом, записаться на уроки сальсы, даже если до этого вы считали, что у вас совершенно нет способностей к танцам, написать письмо в иностранную компанию, где мечтали работать, но всегда боялись заявить о себе. Сделайте это просто на удачу. Судьба всегда на подобные поступки с благодарностью реагирует и жизнь обязательно начинает меняться.