Как стать принцессой: топ-7 самых завидных женихов мира

Наверняка каждая девушка в детстве мечтала быть принцессой. С возрастом, безусловно, такие перспективы кажутся весьма призрачными, однако, если задаться целью, обрести королевский титул во взрослом возрасте - вполне реально.

Очевидно, что не имея никаких родственных связей с титулованными личностями, обрести монарший статус - трудно выполнимая задача. Выход есть - выйти замуж за принца. Популярный женский журнал Cosmopolitan предложил подборку неженатых монархов, которые являются самыми завидными женихами на планете.

В список вошли молодые наследники королевского трона, которые по сей день не сумели отыскать свою вторую половинку.

Принц эмирата Дубай Хамдан, 35 лет

Cosmopolitan

Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум уже не первый год возглавляет рейтинг самых желанных женихов на планете. За ним ведут охоту сотни девушек, однако пока его сердце остается свободным. Принц предпочитает веселых и открытых девушек, которые разделят его увлечения экстремальными видами спорта. Так, Хамдан обожает прыгать с парашютом, кататься на велосипеде, заниматься дайвингом и зиплайном. Помимо этого он любит животных и пишет стихи.

Новости Невеста принца Гарри впервые вышла в свет с королевой Елизаветой II

Кронпринц Иордании Хуссейн, 23 года

Cosmopolitan

Хуссейн бин Абдулла - старший сын короля Абдуллы II и королевы Рании и первый в очереди на королевский престол. Его образованность впечатляет: в 2015 году, когда ему было 20 лет, он стал самым молодым членом Совета Безопасности ООН, в 2016 году окончил университет Джорджтауна по специальности "Всемирная история", так же, как и британские принцы Уильям и Гарри, Хуссейн окончил Королевскую Военную Академию Сэндхерст. Летом 2017 года принц произнес речь от имени правительства Иордании во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, чем впечатлил всю мировую общественность.

Принц Греции и Дании Филипп, 31 год

Cosmopolitan

Филипп - младший сын греческого короля Константина II. Принц проводит большинство времени в своем офисе в Нью-Йорке, занимаясь хедж-фондами. Он также является выпускником Университета Джорджтауна и наверняка был лучшим в классе.

Принц Греции и Дании Константин Алексиос, 19 лет

Cosmopolitan

Тино - племянник Филиппа, сын принца Павла, старшего сына короля Константина II. Принц родился в Нью-Йорке, где его отец после падения монархии в Греции в 1973 году работал консультантом по инвестициям. В августе Константин поступил в Джорджтаунский университет. О своей студенческой жизни принц рассказывает на личном аккаунте в Instagram. Кстати, крестный отец Константина - британский принц Уильям.

Князь Альберт Турн-унд-Таксис (Германия), 34 года

Cosmopolitan

Принц Альберт является одним из членов списка миллиардеров по версии Forbes. Состояние немецкого князя составляет около 4 миллиардов долларов. Он живет в настоящем дворце Санкт-Эммерам, любит гоночные автомобили, имеет диплом по экономике и теологии, а также обожает пиво. А еще молодой монарх владеет несколькими пивными заводами,мельницами, лесами и огромным количеством земли.

Принц Бельгии Иоахим, 25 лет

Cosmopolitan

Эрцгерцог Астра-Эсте - девятый в очереди на бельгийский престол. Учился в Англии и Милане по направлению "Экономика, менеджемент и финансы", также окончил Навигационную школу в Брюгге и по сей день остается офицером бельгийской морской пехоты. Принц интересуется военным делом и очень любит путешествовать.

Принц Брунея Абдул Матин, 26 лет

Cosmopolitan

В семье Султана Хассанала 10 детей, а принц Абдул - шестой в очереди на трон. В 2016 году он выпустился из Лондонского университета со степенью Магистра искусств. Судя по его фото в Instagram, Абдула - прекрасный наездник, любит кошек (особенно диких) и кухню своей страны.

Как сообщал "Обозреватель", в мае состоится самая ожидаемая свадьба 2018 года - принц Уэльский Гарри и американская актриса Меган Маркл собираются связать себя узами брака.